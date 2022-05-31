Вторник, 31 Мая 2022 14:20

АрмИнфо.Участники Движения сопротивления, требующие отставки действующего премьер-министра Никола Пашиняна, посетили Ереванский государственный университет.

Группа оппозиционных депутатов, участвующих в шествии, зашла в здание Университета.

Как рассказал оппозиционный депутат Аспрам Крпеян, сегодня ректор ЕГУ созвал совещание с участием деканов всех факультетов университета. Однако, по ее словам, встреча не состоялась. "Как видите, мы находимся в здании ЕГУ, но руководство ЕГУ сбежало в неизвестном направлении", - сказала депутат.

Как ранее сообщало АрмИнфо, утром сторонники Движения сопротивления шествием отправились от площади Франции к зданию, где расположены армянское внешнеполитическое ведомство, Минюст и Министерство образования, науки, культуры и спорта РА.

Правительственное здание на улице В. Саркисяна со всех сторон было оцеплено большим числом полицейских. Оппозиционные депутаты требовали встречи с министрами ведомств, расположенных на ул. Вазгена Саркисяна. Участникам Движения сообщили, что министра высокотехнологической промышленности РА и главы Минюста нет на месте, а глава Министерства образования, науки, культуры и спорта Армении Ваграм Думанян занят.

Не дождавшись встречи с главами ведомств, расположенных по вышеуказанному адресу, участники движения продолжили шествия по центральным улицам Еревана, и сейчас находятся перед ЕГУ.