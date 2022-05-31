Вторник, 31 Мая 2022 13:23

АрмИнфо.Памятник легендарному разведчику- нелегалу Герою Советского Союза Геворку Вартаняну открыли в Москве на территории школы №2070, носящей его имя.

Вартанян считается одним из наиболее ярких символов отечественной нелегальной разведки, которая 28 июня будет отмечать свой вековой юбилей. Школа расположена недалеко от штаб-квартиры Службы внешней разведки России.

Как передает РИА Новости, автором памятника стал скульптор Александр Головачев. Ранее он рассказывал РИА Новости, что изобразил Вартаняна в его знаменитой по многим фотографиям позе - с заложенными за спину руками и с "тонкой улыбкой интеллектуала на волевом лице".

В торжественной церемонии приняли участие заместитель директора СВР Евгений Колесников, глава Союза армян России Ара Абрамян, другие официальные лица, представители ветеранских организаций СВР, преподаватели и ученики школы №2070.

"Все мы знаем, что долгие годы он и его жена Гоар Вартанян работали за рубежом с позиций нелегальной разведки. Геворк Андреевич сделал свой выбор в 16 лет и встал на путь борьбы с фашизмом. После этого осуществил десятки замечательных операций за рубежом по вскрытию угроз национальной безопасности нашей родины и из каждой командировки возвращался с победой", - сказал Колесников.

Нелегалом называется разведчик, работающий в иностранном государстве под видом гражданина этой или какой-либо третьей страны. Нелегал действует в соответствии со специально разработанной для него до мельчайших деталей легендой. Потомственный разведчик

Геворк Андреевич Вартанян (1924-2012) родился 17 февраля 1924 года в

Ростове-на-Дону в семье иранского подданного, директора маслобойного завода. В 1930 году, когда Геворку было шесть лет, семья выехала в Иран. Его отец был связан с советской внешней разведкой, покинул СССР по ее заданию и под прикрытием коммерческой деятельности вел активную разведывательную агентурную работу.

Именно под влиянием отца Геворк стал разведчиком, в феврале 1940 года установил прямой контакт с резидентурой НКВД СССР в Тегеране. По поручению резидента советской внешней разведки Ивана Агаянца он возглавил спецгруппу по выявлению фашистской агентуры и немецких разведчиков в Тегеране и других иранских городах. Только за два года группа молодых людей, патриотически настроенных к СССР, передвигавшаяся на велосипедах и получившая название "Легкая кавалерия", установила около 400 человек, так или иначе связанных с германской разведкой.

"Амир" (таким был тогда оперативный псевдоним Геворка Вартаняна) принял активное участие в обеспечении безопасности лидеров "большой тройки" в ходе работы Тегеранской конференции в ноябре-декабре 1943 года. Именно "Легкая кавалерия" за несколько месяцев до конференции выследила Франца Майера (настоящее имя Рихард Август) - главного представителя германской политической разведки в Тегеране в годы войны.

С 1942 года в состав "Легкой кавалерии" входила Гоар Левоновна Вартанян (1926-2019). Геворк и Гоар полюбили друг друга, а в 1946 году поженились в Тегеране. В 1951 году супруги Вартанян были выведены в СССР, в 1956 году успешно закончили Ереванский институт иностранных языков. С 1956 года в течение 30 лет супруги Вартанян под оперативными псевдонимами "Анри" и "Анита" работали на нелегальном положении в экстремальных условиях в разных странах мира.

Из последней командировки разведчики вернулись осенью 1986 года. По мнению специалистов, результаты работы четы Вартанян столь значительны, что никогда не будут обнародованы.

В 1984 году Геворку Вартаняну было присвоено звание Героя Советского Союза. Его заслуги в разведывательной деятельности были отмечены многими орденами и медалями, а также главным знаком отличия КГБ СССР

- "Почетный сотрудник госбезопасности". Имя Вартаняна занесено на доску почета Зала истории внешней разведки - это высшая почесть в СВР России. Бронзовый барельеф Вартаняна размещен на монументе отечественным разведчикам всех времен на территории штаб-квартиры СВР.