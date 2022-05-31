Вторник, 31 Мая 2022 13:20

АрмИнфо.Одна из ведущих телекоммуникационных компаний Армении Team Telecom Armenia привлекала $ 45 млн. финансирования от международных финансовых структур IFC и EBRD, а также армянского Америабанка. Об этом говорится в официальном сообщении компании Team Telecom Armenia.

Согласно источнику, средства будут направлены на строительство уникальной в регионе сети NGN (Next Generation Network), которая обеспечит жителей городов и сел Армении интернетом скоростью 25 Гб/с.

В частности, финансовый пакет поможет компании улучшить покрытие и качество обслуживания своих телекоммуникационных сетей, включая расширение мобильной сети 4G и запуск оптоволоконной сети NGN по всей стране. Быстрым и качественным интернетом сможет воспользоваться как минимум 1.1 млн абонентов мобильной связи, а более 450 тыс. домашних хозяйств будут обеспечены доступом к быстрому оптико-волоконному интернету. В результате реализации программы, Team Telecom Armenia укрепит свои позиции в сфере предоставления услуг по транзиту данных местным и региональным операторам телекома, создавая быструю и гибкую интернет инфраструктуру.

Ожидается, что запуск сети 25G-PON также снизит энергопотребление, позволяя своим абонентам пользоваться высокоскоростным интернетом посредством более энергоэффективной телекоммуникационной инфраструктуры. Комментируя старт сотрудничества, председатель Совета директоров Team Telecom Armenia Александр Есаян отметил: <Мы придаем важное значение оказанному нам доверию особенно на фоне последних глобальных развитий, когда инвестиции сопряжены с риском. Это содействие предоставит возможность ускорить реализацию программы капитальных инвестиций, расширить и модернизировать, как фиксированные, так и мобильные сети, повышая качество предоставляемых услуг индивидуальным абонентам и бизнес-клиентам, стимулируя инновации и экономический рост>.

Гендиректор Team Telecom Armenia Айк Есаян со своей стороны подчеркнул, что в рамках стратегической программы компания с большим размахом продолжает строительство эксклюзивной в регионе сети NGN со скоростью 25 Гб/с. <По завершению программы в квартиру гражданина, проживающего в любой части Армении, войдет отдельный оптоволоконный кабель с почти неограниченной пропускной способностью. Это откроет широкие возможности для включения в глобальные экономические процессы и создания новых продуктов>, - сказал он.

В свою очередь старший региональный руководитель по инфраструктуре и природным ресурсам Международной финансовой корпорации(IFC) Шерил Эдельсон Ханвей обратил внимание на то, что инвестиции со стороны Корпорации помогут модернизировать услуги мобильной связи и повысить скорость интернета в Армении, таким образом, стимулируя развитие цифровой экономики, торговли и предпринимательства в стране, ускоряя процесс восстановление после пандемии коронавируса.

<Финансируя цифровую инфраструктуру Армении, IFC поможет создать в стране среду, содействующую созданию рабочих мест и привлечению дополнительных инвестиций>, - сказал он.

Говоря о причинах присоединения к реализации данной программы, директор по телекоммуникациям, медиа и технологиям EBRD Дирк Вернер отметил, что наряду с цифровизацией и повышением энергоэффективности этот проект соответствует двум стратегическим приоритетам Банка в Армении. В частности, повышению конкурентоспособности частного сектора и переходу к <зеленой> экономике.

Директор Америабанка по линии корпоративного и инвестиционного банкинга Гагик Саакян добавил, что наличие высокоскоростных интернет-сервисов в эпоху цифровой трансформации очень важно для обеспечения связи между людьми и предприятиями, особенно в отдаленных общинах. <Являясь лидером банковской системы Армении, мы сотрудничаем с нашими международными партнерами - IFC и EBRD, для финансирования программы, имеющей стратегическое значение для нашей страны. Программа направлена на внедрение в Армении инфраструктурных и технологических инноваций, что будет способствовать социальному развитию менее развитых общин и укреплению экономического потенциала>, - резюмировал он.

Отметим, что согласно сообщению IFC, размер финансирования со стороны Корпорации составила $20 млн., а со стороны EBRD - также $20 млн.

Напомним, что 29 октября 2020 года завершилась сделка по приобретению 100% акций Veon Armenia основателями Team Telecom Armenia - братьями Айком и Александром Есаянами. В результате, одна из крупнейших телекоммуникационных компаний страны вновь приобрела армянские корни.