Вторник, 31 Мая 2022 13:18

АрмИнфо.За незаконную перевозку и обращение оружия и боеприпасов в Армению, предусмотренных для Арцахской войны, осуждены 32 человека. Об этом говорится в официальном сообщении Генпрокуратуры РА.

Сообщается, что изучение материалов расследуемых в рамках уголовных дел свидетельствует о том, что оружие, боеприпасы были приобретены из различных оборонных районов Республики Арцах и применялись или были предназначены для использования в ходе боевых действий против вражеской стороны.

В частности, были обнаружены и изъяты автоматы, пулеметы, пистолеты, штык-ножи, огнестрельное оружие с оптическими приборами, противотанковые гранатометы, патроны разного калибра, взрыватели, гранаты различного типа и др.

По состоянию на 1 апреля с.г. в рамках расследуемых уголовных дел в качестве обвиняемых привлечены 93 человека, в отношении части из коих в качестве меры пресечения было применено заключение под стражу.

В целом, с обвинительным заключением в суд направлено 42 уголовных дела по 54 лицам. В частности, в рамках 29 дел обвинительный приговор был вынесен в отношении 32 лиц, в отношении 20 граждан - судебное следствие продолжается.