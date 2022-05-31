Вторник, 31 Мая 2022 13:13

АрмИнфо. Участники Движения сопротивления, требующие отставки действующего премьер-министра Никола Пашиняна, находятся перед зданием, где расположены армянское внешнеполитическое ведомство, Минюст и Министерство образования, науки, культуры и спорта РА.

Правительственное здание на улице В. Саркисяна со всех сторон оцеплено большим числом полицейских. Оппозиционные депутат требуют встречи с министрами, отмечая, что армянские парламентарии имеют права в любой момент, без уточнения повестки встретиться с министрами.

Оппозиционные депутаты сообщили журналистам, что главы двух министерств отказались с ними встречаться, заверив, что их нет на месте, а глава МОНКС Ваграм Думанян отметил, что на данный момент занят, возможно, освободится через полчаса и попросил повестку встречи.

Участники Движения перед правительственным зданием скандируют "Армения без Никола", "Армения без турка", "Предатель". Сотни граждан

в этот момент находятся перед правительственным зданием.

Отметим также, что координатор Движения Сопротивления, вице-спикер парламента от фракции "Армения" Ишхан Сагателян накануне вечером анонсировал шествия к разным госучреждениям с целью выяснения позиции их руководителей по вопросу Арцаха. Примечательно, что 30 мая эти походы закончились столкновениями между полицейскими и участниками шествия перед третьим правительственным зданием. 111 человек было подвергнуто приводу с применением грубой несоразмерной силы, четверо участников мирных протестов и трое полицейских были госпитализированы. Сегодня СК Армении сообщило о возбуждении уголовного дела в связи с инцидентом у правительственного здания и задержании 8 лиц по обвинению в хулиганстве.