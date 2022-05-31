Вторник, 31 Мая 2022 12:18

АрмИнфо.Турция поддерживает усилия Армении и Азербайджана по решению пограничных вопросов, выработке мирного соглашения и открытию транспортных коридоров. Об этом заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

Выразив удовлетворение шагами, предпринятыми Азербайджаном и Арменией для решения существующих проблем, турецкий лидер выразил убеждение, что успешная реализация этих усилий пойдет на пользу всему региону.

"Победа в Карабахе ознаменовала начало новой эпохи на Кавказе, устранив препятствия на пути к прочному миру и всеобъемлющему урегулированию в регионе", - сказал он, предает Эхо Кавказа.

Турецкий лидер назвал отрадным факт проведения первого заседания пограничных комиссий, которое состоялось 24 мая на межгосударственной границе между Арменией и Азербайджаном, заявив, что в вопросе так называемого "Зангезурского коридора" (коммуникации через Сюникскую область Армении - ред.) достигнут прогресс.

"Мы также искренне продолжаем процесс нормализации отношений с Арменией. Мы продолжим укреплять нашу солидарность с Азербайджаном во имя региональной безопасности и процветания", - подытожил Эрдоган.

Напомним, что 27 сентября Азербайджан при поддержке Турции инициировал широкомасштабную военную агрессию против Нагорного Карабаха. После 44 дней боевых действий, Армения и Азербайджан при посредничестве России подписали трехстороннее заявление о прекращении огня. Печально известным документом от 9 ноября 2020 года, Азербайджану перешли 9 районов в зоне нагорно-карабахского конфликта, в том числе и два района бывшей Нагорно-карабахской автономии. Более того, на сегодняшний день под азербайджанской оккупацией находятся суверенные территории Армении по 4 направлениям.