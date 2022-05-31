Вторник, 31 Мая 2022 12:17

АрмИнфо.В связи с событиями перед зданием третьего правительственного корпуса Армении возбуждено уголовное дело.

Согласно сообщению СК РА, дело возбуждено по факту организации массовых беспорядков и участия в них. За совершение деяния по признакам ч.1 и.ч. 2 ст. 255 УК РА задержано 8 человек.

Как ранее сообщало АрмИнфо, 30 мая перед зданием третьего правительственного корпуса произошли столкновения между полицейскими и участниками Движения сопротивления, которые требуют отставки действующего премьер-министра РА Никола Пашиняна и его команды.

Столкновения произошли после того, как полицейские попытались воспрепятствовать входу оппозиционных депутатов в здание. Полиция применяла грубую несоразмерную силу в отношении мирных участников акций протеста. В сети распространены многочисленные кадры грубого отношения полицейских к женщинам и подросткам. В результате этих несоразмерных действий правоохранителей, пострадали, в том числе депутаты парламента и несовершеннолетние граждане РА.

Напомним, что оппозиционные силы с первого мая проводят акции неповиновения в Ереване и областях страны с требованием отставки действующего премьер-министра Армении и его команды. Оппозиция обвиняет премьера в антигосударственной, антинациональной политике, губительной для Армении и для Арцаха.

Стоит заметить, что как международные правозащитные организации, так и национальный правозащитный институт РА хранят молчание в связи с несоразмерными действиями полицейских в отношении мирных участников протестных акций.