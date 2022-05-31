Вторник, 31 Мая 2022 11:02

АрмИнфо.Арцах, само его существование, является важнейшим фактором поддержания регионального и даже глобального геополитического равновесия. Подобного мнения придерживается глава МИД Арцаха Давид Бабаян.

По убеждению главного дипломата НКР, не будет Арцаха, кардинально изменится геополитический ландшафт Закавказья, а вслед за этим и сопредельных регионов, после чего поддержание геополитического равновесия традиционными средствами (система геостратегических сдержек и противовесов и т.д.) будет практически невозможно.

"Это приведет уже к открытой, жесткой и прямой конфронтации между центрами силы. А что может произойти, когда невозможно поддержание геополитического равновесия традиционными средствами и когда друг против друга будут уже открыто выступать великие глобальные и региональные державы? Думаю, ответ предельно ясен. Мир даже может оказаться на пороге ядерной войны", - считает Бабаян.