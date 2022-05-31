Вторник, 31 Мая 2022 11:00

АрмИнфо.Ситуация на армяно-азербайджанской границе относительно стабильная и находится под полным контролем ВС РА. Об этом говорится в заявлении МО РА.

"Распространенное министерством обороны Азербайджана заявление о том, что 30 мая подразделения ВС РА обстреляли из огнестрельного оружия разного калибра азербайджанские военные позиции, расположенные в восточной части армяно- азербайджанской границы, является дезинформацией", - говорится в сообщении армянского оборонного ведомства.