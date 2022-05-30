Понедельник, 30 Мая 2022 21:52

АрмИнфо.44 общественных организации, инициативы и частные лица обратились к президенту РА Ваагну Хачатуряну с просьбой не подписывать законопроект о внесении изменений и дополнений в Кодекс РА "О недрах", и организовать обсуждение с заинтересованным сообществом и с привлечением независимых экспертов, компетентных в этой области.

По мнению последних, законопроект о внесении изменений и дополнений в Кодекс РА "О недрах" противоречит Конституции РА, Орхусской конвенции и закону РА "Об оценке и экспертизе воздействия на окружающую среду".

В рамках документа предпринимается попытка урегулировать правоотношения, связанные с переходом права недропользования и продлением права недропользования в связи с возникновением обстоятельств непреодолимой силы. Под обстоятельствами непреодолимой силы (форс-мажор) подразумеваются: войны, наводнения, пожары, землетрясения, ураганы и прочие стихийные бедствия, взрывы, терроризм, гражданская война.

Непреодолимой силой будет считаться также гражданское неповиновение - различные проявления протестов, в результате которых невозможно было организовать операции по недропользованию на месторождении.

В случае возникновения обстоятельств непреодолимой силы, сроки действия права продлеваются на максимальный срок действия указанных обстоятельств без проведения новой экспертизы.

По заверению ОО, данные законодательные изменения являются, по сути, антидемократическими и ограничивают права граждан на проведение собраний, митингов, шествий, демонстраций, а также права на участие в принятии решений, предусмотренных Орхусской конвенцией.

Напомним, что Национальное Собрание Армении 12 апреля с.г. в первом чтении одобрило предложенные Правительством изменения и дополнения в Кодексе РА "О недрах".

Отметим, что Орухсская конвенция была подписана 38 странами в городе Орхусе в Дании 25 июня 1998г. на 4-ой Конференции министров охраны окружающей среды европейских государств в рамках Процесса "Окружающая среда для Европы". Среди ратифицировавших ее государств были Армения, Азербайджан, Беларусь, Грузия, Казахстан, Кыргызстан, Молдова, Таджикистан, Туркменистан, Украина. Представляемая для присоединения Конвенция развивает принцип учета мнения общественности при решении экологических вопросов, закрепленный в Декларации Рио-де-Жанейро по окружающей среде и развитию от 14 июня 1992г., и имеет своей целью обеспечение содействия защите права каждого человека, нынешнего и будущих поколений жить в окружающей среде, благоприятной для его здоровья и благосостояния.