Понедельник, 30 Мая 2022 19:50

АрмИнфо.Участникам начавшейся в Роттердаме Политической Ассамблеи Европейской Народной партии были вручены буклеты на английском языке о последних событиях в Армении. Об этом сообщил заместитель председателя Республиканской партии Армении Армен Ашотян.

По его словам, информация включает в себя три раздела: Арцахский вопрос, полицейские зверства, политзаключенные.

"Об этих и других вопросах я говорил, и буду говорить в своих выступлениях, а также на запланированных встречах и в личных беседах. Правда о борьбе армянского народа должна быть озвучена на международных площадках", - сообщил Ашотян.

Днями ранее Ашотян сообщал, что от имени Республиканской партии Армении будет участвовать в съезде и в Политической Ассамблее

Европейской народной партии.

Отметим, что в Армении не стихают акции протеста с требованием отставки действующего премьер-министра РА Никола Пашиняна. По оценке Движения сопротивления, действующий премьер ведет губительную для Армении и Арцаха политику. С 1 июня в центре Еревана на площади Франции установлен палаточный городок. И в ежедневном режиме проводятся акции неповиновения, шествия, митинги. Сегодня полиция применила грубую несоразмерную силу к мирным протестующим у третьего правительственного здания. Среди избитых, в том числе и оппозиционные депутаты парламента, и несовершеннолетние. 111 граждан были подвергнуты приводу в полицию по формулировке "за хулиганство".