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АрмИнфо.30 мая 2022 года в Ереванском велотреке Посольство Туркменистана в Республике Армения при содействии Федерации велосипедного спорта Армении организовало вело пробег турнир, посвящённый 3 июня Всемирному дню велосипеда.
В спортивном мероприятии приняли участие главы и представители дипломатических миссий, аккредитованных в Армении и члены Федерации велосипедного спорта Армении, спортсмены и тренеры.
Следует отметить, что Всемирный день велосипеда, который отмечается 3 июня, провозглашен Генеральной Ассамблеей ООН в апреле 2018 года, а инициативой учреждения этой международной даты выступил Туркменистан.
Примечательно, что объявление Сообществом наций по инициативе Туркменистана «3 июня Всемирным днём велосипеда» является, свидетельством единогласного признания инициатив туркменского государства, направленных на укрепление мира, дружбы и плодотворного сотрудничества, которое служит ещё одним ярким доказательством крепнущего международного авторитета Туркменистана и его приверженности принципам миролюбия, гуманизма и эффективного взаимодействия.
Начиная с 2018 года для Посольства Туркменистана уже стала доброй традицией проводить подобное спортивное мероприятие.
Состоялись заезды на короткие и длинные дистанции, где наряду с членами дипкорпуса свое мастерство продемонстрировали также и юные велогонщики и члены Федерации велосипедного спорта Армении.
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|Зампред РПА: Участникам начавшейся в Роттердаме Политической Ассамблеи ЕНП вручены буклеты о последних событиях в Армении
|Посольство Туркменистана организовало вело пробег турнир, посвящённый Всемирному дню велосипеда.
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|Опрос MPG: Большинство населения недовольны внутриполитической ситуацией в Армении
|Опрос: В Армении выражают категоричное несогласие с возможным переходом Арцаха в состав Азербайджана
|В результате столкновений между полицейскими и демонстрантами в Ереване пострадавшие есть с обеих сторон
|Таможенный атташе: Причина скопления на КПП <Верхний Ларс> - низкая пропускная способность
|С 14 июня ЮКЖД приступает к осуществлению перевозок по маршруту Ереван-Батуми-Ереван
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|Мирзоян: Ситуация в Южно-кавказском регионе продолжает оставаться нестабильной и напряженной
|Глава МИД Армении рассказал об ожиданиях от Турции в процессе нормализации двусторонних отношений
|Станислав Зась: В ОДКБ готовы к защите интересов государств-членов в режиме 24/7
|Между участниками Движения сопротивления и полицейскими произошли столкновения у третьего правительственного здания
|Оппозиционер: Реальные политические процессы давно протекают не в парламент Армении, а на площади Франции
|В Гегаркуникской области Армении произошло землетрясение
|МИД Армении осудил провокацию ВС Азербайджана, в результатe которой погиб военнослужащий ВС РА
|Мирзоян Алиеву: Не Азербайджан создавал МГ ОБСЕ и не ему ее распускать
|Оппозиционные силы в Армении и Арцахе проведут сегодня общереспубликанские митинги
|Инициатива "В защиту Арцаха" решительно осуждает шаги, предпринятые нынешним правительством Армении по вопросу Арцаха
|От вражеской пули тяжелое ранение получил военнослужащий-срочник ВС РА Давид Варданян
|Встреча мэра Парижа с президентом Арцаха вызвала истерику в Баку
|Фракция "Гражданский договор" не примет участия во внеочередном заседании парламента Армении, инициированном оппозицией
|Полиция Армении заключила под стражу членов группы "Сасна црер"
|Армянская повестка: стратегия без комплексов - оппозиционер
|Ереван отреагировал на выпады Алиева в адрес Армении и Арцаха, призвав воинственной риторикой не торпедировать переговоры
|Госминистр Арцаха Алиеву: результаты делимитации и демаркации с Арменией не могут повлиять на нынешний и будущий статус НКР
|Высшее руководство Арцаха вступилось за Аветика Чалабяна и призывает прокуратуру Армении выпустить его на свободу
|У Армении новые послы в Южной Корее, Чили, Сан-Марино и на Кипре
|В Армении отмечают День Первой Республики
|В Ереване состоялись армяно-болгарские межмидовские политические консультации
|Алиев: Если Ереван и Баку определяют границы, то о каком статусе Нагорного Карабаха может идти речь?!
|Премьер Армении и посол Франции обсудили посреднические усилия Парижа в рамках МГ ОБСЕ
|В Ереване находится мэр Парижа
|Глава МО Армении и командующий миротворческим контингентом РФ в Арцахе обсудили текущую ситуации в зоне ответственности миссии
|ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает о плановых отключениях
|Мгер Григорян назвал конструктивной первую встречу национальных комиссий по делимитации и безопасности границ между Армении и Азербайджаном
|Президент Армении высказался о перспективах мирного урегулирования в Нагорном Карабахе и вероятности оказания Ереваном военной помощи Москве в рамках ОДКБ
|Спикер парламента Армении и президент Черногории обсудили гуманитарные вопросы, возникшие после 44-дневной войны
|Сторонники Движения сопротивления перекрыли трассу Ереван-Севан в районе города Чаренцаван
|Премьер Армении и посол России обсудили роль МГ ОБСЕ в урегулировании карабахского конфликта
|Армения запретила ввоз в страну приматов и грызунов на фоне распространения в мире оспы обезьян
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|Лавров: Американские биолаборатории есть в Армении, Казахстане и в странах Центральной Азии
|Премьер-министр Армении и президент Черногории за укрепление сотрудничества и кооперацию
|Болгария приветствует шаги Армении по улучшению региональной ситуации
|Глава МИД Азербайджана счел встречу в Брюсселе очень полезной и продуктивной
|ЕС готов усилить поддержку мер, направленных на установление мира на Южном Кавказе - Тойво Клаар
|Госсекретарь США приветствовал первое заседание армяно-азербайджанских пограничных комиссий
|Мнение: Противостояние между Россией, Белоруссией и коллективным Западом поставило ОДКБ на порог экзистенционального кризиса
|Пашинян: Одной из приоритетных задач Армении является защита культурного и религиозного наследия Арцаха
|Европейское бюро "Ай Дата" раскритиковало посреднические усилия главы Евросовета между Арменией и Азербайджаном
|Президент Черногории прибыл с двухдневным официальным визитом в Армению
|Читать больше
|Прогноз: Даже несмотря на холодную войну, Запад с РФ способны достичь согласия в вопросе сохранения текущего статус-кво в Арцахе
|Прогноз: Перспектива превращения Ирана и Центральной Азии в очаги новых конфликтов влияет на Южный Кавказ
|Прогноз: США окажут на Турцию давление с целью нормализации отношений с Арменией
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