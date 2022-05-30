Понедельник, 30 Мая 2022 18:31

АрмИнфо.30 мая 2022 года в Ереванском велотреке Посольство Туркменистана в Республике Армения при содействии Федерации велосипедного спорта Армении организовало вело пробег турнир, посвящённый 3 июня Всемирному дню велосипеда.

В спортивном мероприятии приняли участие главы и представители дипломатических миссий, аккредитованных в Армении и члены Федерации велосипедного спорта Армении, спортсмены и тренеры.

Следует отметить, что Всемирный день велосипеда, который отмечается 3 июня, провозглашен Генеральной Ассамблеей ООН в апреле 2018 года, а инициативой учреждения этой международной даты выступил Туркменистан.

Примечательно, что объявление Сообществом наций по инициативе Туркменистана «3 июня Всемирным днём велосипеда» является, свидетельством единогласного признания инициатив туркменского государства, направленных на укрепление мира, дружбы и плодотворного сотрудничества, которое служит ещё одним ярким доказательством крепнущего международного авторитета Туркменистана и его приверженности принципам миролюбия, гуманизма и эффективного взаимодействия.

Начиная с 2018 года для Посольства Туркменистана уже стала доброй традицией проводить подобное спортивное мероприятие.

Состоялись заезды на короткие и длинные дистанции, где наряду с членами дипкорпуса свое мастерство продемонстрировали также и юные велогонщики и члены Федерации велосипедного спорта Армении.