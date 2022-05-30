Понедельник, 30 Мая 2022 18:30

АрмИнфо.Следственные мероприятия в рамках уголовного дела об избиении пожилых мужчин во время оппозиционного автопробега в Гюмри завершены. Дело с обвинительным заключением для подтверждения направлено в Генпрокуратуру, для дальнейшей передачи в суд. Об этом сообщает пресс-служба СК Армении.

Согласно ведомству, следствие выяснило все обстоятельства применения насилия в отношении пожилых людей на шоссе Ерчаняна в Гюмри 8 мая 2022 года со стороны группы молодых людей, участвующих в акциях неповиновения Движения сопротивления.

Согласно следствию, группа молодых людей вышла из автомобиля и избила пожилых людей, стоявших на остановке и которые не поддержали их предложение присоединиться к их акциям протеста. В результате драки пострадали граждане 74, 72, 56 и 84 лет.

"По совокупности полученных доказательств 7 лицам было предъявлено обвинение по пункт 1 часть 3 статьb 258 Уголовного кодекса РА. Пятеро обвиняемых арестованы", - сообщили в СК РА.

Отметим, что среди задержанных сын оппозиционного деятеля, активиста АРФД, журналиста Гегама Манукяна Тарон Манукян, а также житель Еревана Велихан Хлгатян 1999 года рождения, житель Котайка Георгий Мурадян, того же года рождения.