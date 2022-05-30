Понедельник, 30 Мая 2022 16:56

АрмИнфо.ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает, что в связи с проведением плановых ремонтных работы, 31 мая текущего года будет прекращено электроснабжение следующих адресов:

в городе Ереван:

10:30-16:30 жилой дом 7 на улице Агатангехоса, жилые дома 29, 29а на улице Хоренаци и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами);

11:00-17:00 жилые дома 3, 4, 5, 6, 8А на улице Шахсуваряна, 3, 7, 9, 10, 11 на улице Ширванзаде, 27, 27А, 29, 29А, 35, 37, 39, 41, 41/1, 42-44, 45, 47, 47/1, 46/1, 47/3, 48/1, 48/3, 49, 49/1, 50, 52, 54, 54/1, 56, 56А, 56/2, 58, 58А на улице Мамиконянца, 39, 41, 54 на пр. Комитаса, 72/3, 74 на улице Н.Заряна, 17, 21, 21/1, 21/2 на улице Врцакана, 15А на улице Грибоедова и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами), собственный дом 52 на улице Мамиконянца, 1-9 на 1-ом переулке Мамиконянца, собственные дома на 4-ом переулке Грибоедова, собственные дома 74/2 на улице Н.Заряна, 16 на улице Врацакан и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами), жилой дом 16 на улице Дро и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами), жилой дом 3 на улице А.Тиграняна и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами), жилой дом 37 на пр. Комитаса, жилые дома 15, 17 на улице Врацакан и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами), жилые дома 30, 32 на улице А.Хачатряна, жилые дома 2, 4 на 1-ом переулке А.Хачатряна и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами);

в Араратской области:

10:00-16:00 частично село Лусарат;

10:30-14:30 частично село Неркин Двин;

10:30-16:00 частично улицы Баграмяна, Нарекаци, Чавуша в городе Арташат;

в Арагацотнской области:

11:00-15:00 село Уджан;

в Армавирской области:

11:00-17:00 село Звартнос; частично город Эчмиадзин;

в Котайкской области:

11։00-17։00 частично частные дома Джервежа и Дзорахбюра; частично села Гегашен, Котайк; село Арзни и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами); частично село Нор Гехи и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами); частично абоненты (не являющиеся жильцами) в Бюрегаване; кварталы ‘Нор Гехи”, “Коюхи”, ‘Мано”, санаторий Железной дороги, ООО “Эй-Эл-Ти”, “Арзни Груп”, “Арзни эстетик пластик вирабужутян кентрон ев СПА” (Эстетический центр пластической хирургии и СПА “Арзни”), “Лусима'', “Виак”, “Бюрегашох”, ‘Голден Флауэер”, “Арзни экспресс”, ЧП “Нарек 95”, “К.Погосян”, ЗАО “Еркрабан”;

в Гегаркуникской области:

10։00–11։00 частично община Варденик и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами);

в Ширакской области:

11:00-17:00 улица Март 8, частично улица Г.Саргсяна, заона отдыха ‘Черкези Дзор” в городе Гюмри;

в Лорийской области:

10:00-13:00 село Арчут и станция Арчут;

11:00-17:00 села Лермонтово, Антарашен, Маргаовит, Фиалетово;

в Тавушской области:

11:00-17:00 улицы Камо, Васильев, Советнери; частично улица Мясникяна в городе Дилижан.