Понедельник, 30 Мая 2022 16:47

АрмИнфо.Автор: Рамазанова Лаззат Керимкуловна, Заместитель председателя Национальной комиссии по делам женщин и семейно-демографической политике при Президенте Республики Казахстан

Несмотря на многочисленные усилия по продвижению повестки дня по обеспечению равенства женщин во всем мире, многое еще предстоит сделать. Хотя поощрение гендерного равенства в бизнесе, политике и социальных секторах часто попадает в заголовки газет, одной из областей, которая редко рассматривается, является равенство в сфере межконфессиональной работы, религиозного диалога и в связи с этим вклад женщин в урегулирование конфликтов и миростроительство. Религия исторически больше ассоциировалась с мужчинами. Это неудивительно, учитывая, что в течение многих лет женщины боролись за равенство во всех сферах жизни — от дома до рабочего места, и особенно на руководящих должностях. Тем не менее, религия играет значительную роль в жизни женщин. Только в Соединенных Штатах 86% женщин связаны с религией, причем 63% говорят, что религия важна в их жизни.

Женщины могут играть важную роль в качестве миротворцев, сторонников ненасилия и терпимости и вносить вклад в межконфессиональную гармонию и диалог между различными культурами и цивилизациями. Исследование Международного института мира, посвященное 182 подписанным мирным соглашениям в период с 1989 по 2011 год, показало, что, когда женщины включаются в мирные процессы, вероятность того, что мирное соглашение продлится 15 лет или более, увеличивается на 35 процентов. Имеющиеся данные свидетельствуют о том, что женщины, участвующие в мирных процессах, как правило, сосредоточены не столько на военных трофеях, сколько на примирении, экономическом развитии, образовании и правосудии переходного периода — всех важнейших элементах устойчивого мира. Тем не менее, несмотря на эти позитивные статистические данные, женщины часто исключаются из официальных мирных процессов. В период с 1992 по 2019 год женщины составляли в среднем 13 процентов переговорщиков, 6 процентов посредников и 6 процентов подписантов в основных мирных процессах по всему миру. В этой связи важно отметить, что в декабре 2021 года Казахстан принял свой первый Национальный план действий по повестке дня Совета Безопасности ООН 1325 «Женщины, мир и безопасность».

Поэтому крайне важно, чтобы общества содействовали вовлечению женщин в усилия по наведению мостов между общинами и странами, особенно теми, которые имеют различные религиозные убеждения и этнические группы.

14-15 сентября в Казахстане пройдет VII Съезд лидеров мировых и традиционных религий. Хотя мероприятие в первую очередь будет посвящено роли религиозных лидеров в социально-духовном развитии человечества в постпандемический период, одна из секций Конгресса посвящена вкладу женщин в благополучие и устойчивое развитие общества. Цель состоит в том, чтобы найти пути для того, чтобы религиозные лидеры могли вносить и рассматривать предложения о повышении роли женщин. Ожидается, что в этом году в Конгрессе примут участие несколько высокопоставленных религиозных лидеров, в том числе Папа Франциск, Великий Имам аль-Азхара Ахмед эль-Тайеб, Патриарх Русской Православной Церкви Кирилл, Главный ашкеназский раввин Израиля Давид Лау и Главный сефардский раввин Израиля Ицхак Йосеф, а также многие другие духовные лидеры. Такой уровень участия создает важную возможность для содействия созданию глобальной атмосферы мира и терпимости.

За последние несколько лет Казахстан приложил значительные усилия в продвижении гендерного равенства в обществе с положительными результатами. Женщины составляют 48,1 процента рабочей силы в стране и 48,9 процента работников. Женщины широко представлены в бизнесе. Количество предприятий, возглавляемых женщинами, увеличилось на 9,1 процента за год и достигло 625 100 компаний к концу 2021 года. Число женщин-предпринимателей в возрасте до 29 лет также увеличилось на 37,2 процента и достигло 88 700 человек. Женское предпринимательство вносит около 40 процентов в ВВП страны. Достигнутый к настоящему времени прогресс свидетельствует о важности и значимом вкладе женщин в экономику.

Конечно, есть возможности для совершенствования. Например, с точки зрения гендерного разрыва в оплате труда мужчины зарабатывают на 21,7 процента больше, чем женщины в аналогичных секторах. Тем не менее, правительство Казахстана сделало поощрение и защиту женщин главным приоритетом. В прошлом году Президент Токаев подписал указ «О дальнейших мерах Казахстана в области прав человека», который включает в себя ликвидацию дискриминации в отношении женщин. Обсуждение роли женщин на предстоящем Конгрессе во многом соответствует приоритетам правительства.

Казахстан также является домом для более чем 100 этнических групп и представителей 18 религиозных групп. Такой уровень развития страны побудил нас созвать Съезд лидеров мировых и традиционных религий, который проводится в Казахстане с 2003 года.

Поскольку роль женщин в обществе продолжает расширяться, а гендерное равенство становится все более важной целью, важно обеспечить, чтобы женщины также могли играть ключевую роль в межконфессиональной работе, а также в миростроительстве и посредничестве. Для решения многих из нынешних глобальных проблем, включая геополитические кризисы и продолжающиеся конфликты, необходимо использовать навыки, которыми обладают женщины. Хотя всего одно мероприятие не решит этот вопрос напрямую, предстоящий VII Съезд лидеров мировых и традиционных религий будет способствовать консолидации усилий в достижении прогресса в устранении гендерного дисбаланса в религии, выработке новых идей и рекомендаций по расширению роли женщин.