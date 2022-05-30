Понедельник, 30 Мая 2022 16:45

АрмИнфо. В Армении выражают категоричное несогласие с возможным переходом Арцаха в составе Азербайджана. Об этом свидетельствуют итоги очередного опроса консалтинговой компании MPG <Дипломатия 3.0>.

В частности, на вопрос приемлемо ли присвоение статуса нацменьшинства населению Арцаха в составе Азербайджана, категорично несогласными оказались 83,3% опрошенных, 6% - ответили <скорее неприемлемо>, 1,5% респондентов согласны на подобное развитие событий, скорее согласны, чем нет - 2,9%, и 6,4% - затруднились ответить.

При этом 27,8% уверены, что Никол Пашинян должен покинуть пост премьер- министра. Скорее да, чем нет - ответили 13,9%, скорее нет, чем да - 12,9%. И 25,8% опрошенных считают, что Никол Пашинян должен оставаться у власти, 19,6% - затруднились ответить.

При этом большинство опрошенных (54,3%) не знали о состоявшейся 22 мая трехсторонней встрече премьер-министра Армении, президента Азербайджана и председателя Совета Европы.

Недовольными итогами переговоров оказалось в целом 51%, из коих 35,6% выразили крайне негативную оценку, и 15,4% скорее отрицательную, нежели положительную. Полностью довольны исходом встречи 11,2%, скорее довольны - 23,5%, и затруднились с ответом 14,3%.

На вопрос <из какой страны или организаций Армения сможет получить военную помощь/ оружие/военные силы> большинство опрошенных назвали Россию (48,1%), 13,9% - Францию, 6,4% - США, 1,7% - Иран, 1,1% - ОДКБ, 0,5% - НАТО, 0,1% - Совет Безопасности ООН, 23,3% - затруднились ответить, 16,3% предложили другие варианты.

Отметим, что опрос проводился посредством телефонных звонков жителям Республики Армении в период с 26 по 28 мая этого года, объем выборки составил 1003, ошибка выборки +/- 3%.

В 2011 году MPG стала официальным представителем в Армении Международной ассоциации Gallup - одной из самых престижных и независимых организаций по изучению общественного мнения в мире. С 2003 года MPG, работая на рынке социологических и маркетинговых исследований, реализовала более 800 проектов различного масштаба.