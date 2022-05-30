Понедельник, 30 Мая 2022 16:45

АрмИнфо.Координатор Движения сопротивления, вице-спикер парламента РА от оппозиционной фракции "Армения" Ишхан Сагателян рассказал о причинах грубой силы, примененной полицейскими в отношении мирных демонстрантов.

Как рассказал оппозиционер, они шествием пришли к зданию третьего корпуса правительства с одной целью, выяснить отношение министров к документу, который они планируют рассмотреть 3 июня в ходе внеочередного заседания парламента РА, который касается армяно-азербайджанских и армяно-турецких отношений.

"Мы пришли к третьему правительственному зданию, в цивилизованной форме сообщили, что здание окружать не будем, что депутаты хотят подняться к министрам, чтобы узнать их позицию по документу. Но, поскольку у них нет своей позиции, или эта позиция очень схожа с позицией президента Азербайджана Ильхама Алиева, они решили вопреки букве закона, с помощь полицейской силы не позволить нам пройти в здание и подняться в Министерства. Это позор", - сказал Сагателян.

По его словам, несколько сот участников акций протеста подвергнуты приводу в полицию. "Правоохранители применили грубую позорную силу, в том числе и в отношении депутатов. А теперь пытаются возбудить уголовные дела в отношении наших сторонников, которые сейчас находятся в полицейских участках", - сказал дашнакцакан,

При этом он еще раз напомнил, что оппозиция четко сформировали повестку и она очень проста. Сагателян отметил, что у всех есть 5 дней на то, чтобы определиться на чьей они стороне - если хотят тюркизации, хотят жить без государственности, пусть идут вместе с Николом (премьер РА - ред.) и живут.

"Мы не хотим жить в такой стране. Мы будет бороться за государственность Армении, за Арцах. Мы будем бороться до последнего дыхания", - сказал депутат, назвав полицейских, применивших силу в отношении мирных участников акции протеста "преступниками в погонах". Он также сообщил, что они последовательно будут привлекать к ответственности тех, кто применил несоразмерную грубую силу в отношении демонстрантов. При этом он скептично отнесся к верховенству закона в стране при действующих властях.

Меж тем, заместитель начальника управления по связям с общественностью и информации полиции Армении Эдгар Джаноян в беседе с АрмИнфо сообщил, что по состоянию на 15:30 от третьего правительственного здания приводу были подвергнуты 111 граждан по подозрению в хулиганстве. "Трое сотрудников полиции госпитализированы", - сообщил Джаноян.

В результате столкновений между правоохранителями и демонстрантами, есть пострадавшие и среди мирных участников акции протеста. Согласно СМИ, четверо демонстрантов госпитализированы. Сообщается также о применение полицейскими силы в отношении несовершеннолетних граждан.

Как сообщало ранее АрмИнфо, сегодня днем у третьего здания правительства РА произошли столкновения между полицейскими и участниками Движения сопротивления, которые требуют отставки действующего премьер-министра РА Никола Пашиняна. Как сообщают очевидцы, полицейские окружили здание и не пропускали участников Движения в министерское здание. В результате этого начались столкновения между демонстрантами и полицейскими. Правоохранители применяли силу, в том числе и в отношении депутатов парламента