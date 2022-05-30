Понедельник, 30 Мая 2022 16:34

АрмИнфо.Скопление на КПП <Верхний Ларс> обусловлено ограниченными возможностями пропускной способности контрольно-пропускного пункта. Об этом в телефонном разговоре с корреспондентом АрмИнфо сообщил таможенный атташе Армении на КПП <Верхний Ларс> Арам Тананян.

Он пояснил, что ввиду существенного увеличения товаропотока из Турции в Россию, КПП на росийско-грузинской границе фактически не выдерживает нагрузки. Тананян проинформировал, что, к примеру, в Сарпи, на грузино-турецкой границе, простаивает порядка 700 фур. <Судя по тому, что их не впускают в Грузию, вся Грузия забита фурами, а это значит, что несколько тысяч машин буквально стоят. За сутки из Грузии в Россию заехало порядка 430-450 фур, и около 700 легковых автомобилей>. По словам таможенного атташе, это довольно большое количество в сопоставлении с пропускной способностью Верхнего Ларса: 100 фур, 100 легковых и 30 автобусов в одном направлении. <Мы видим, насколько это завышает проектные возможности>, - заметил он. В этой связи Тананян рассказал, что для преодоления сложившейся ситуации российские таможенные службы работают в усиленном режиме. <Они перешли на 12-часовой рабочий режим дежурства, что очень сложно. Но другого выхода нет>, - заметил он.

При этом представитель РА обратил внимание на то, что из Грузии все страны, за исключением Армении, могут уехать в направлении России через Азербайджанский <Красный мост>, в Дагестан. Однако, и на Красном мосту наблюдается скопление порядка 600 фур, что говорит также о забитых азербайджанских дорогах.

<Одним словом, потоки зашкаливают и будут еще увеличиваться в том числе т в связи с организацией россиянами своего отдыха в Грузии>, - сказал Тананян, отметив, что наибольшую интенсивность потоков следует ожидать с 1 июня.

Помимо этого. определенную роль на загруженность автомобильного сообщения сыграло прекращение паромных перевозок со стороны ряда компаний, в связи с ситуацией на Черном море (украино-российский конфликт, в связи с которым в море обнаруживаются дрейфующие мины - Ред.). По словам Тананяна, ввиду упомянутых событий, у некоторых фирм возникли сложности с паромной переправой, поэтому экспортеры и импортеры с точки зрения безопасности делают ставку на автомобильные перевозки.

На данный момент, по его словам, идут обсуждения с российскими таможенными службами на предмет повышения пропускной способности КПП <Верхний Ларс>. В частности, Тананян напомнил о планах Министерства транспорта РФ по модернизации КПП Верхний Ларс, в результате которой до конца года на КПП будет создано 26 дополнительных полос для легковых автомобилей, и 13 - для большегрузых.

Он отметил, что из скопившихся автомобилей с российской стороны на долю армянских приходится около 20%, а из того, что в Грузии - порядка 10%.

Отметим, что вторую неделю на КПП <Верхний Ларс> наблюдается скопление нескольких тысяч фур. По разным оценкам, въезда в Россию ожидают до 3 тыс. грузовиков из Армении, Грузии и Турции. Потери из-за простоя оцениваются в среднем в 600-700 евро в сутки.

Напомним, что в связи с ситуацией неделей ранее с заявлением выступил министр экономики Ваан Керобян . Он сообщил, что ведутся работы для создания отдельного коридора для армянских фур. Помимо этого, недавно Министерство анонсировало запуск в июне этого года паромного сообщения, которое свяжет железнодорожную систему Армении с евразийской