Понедельник, 30 Мая 2022 14:27

АрмИнфо.Очередной иск о конфискации имущества незаконного происхождения, поданный Генеральной прокуратурой РА в суд первой инстанции города Еревана, был принят к рассмотрению.

Как сообщает пресс-служба генпрокуратуры РА, Управление по конфискации имущества незаконного происхождения ведомства обратилось в суд с иском конфисковать в пользу Республики Армения имущество экс-министра обороны, ныне секретаря оппозиционной парламентской фракции <Айастан> Сейрана Оганяна и 3 аффилированных с ним лиц, в частности, 2 участка общественного значения в Ереване, особняк в элитном районе Ваагни, а также одно транспортное средство, а при невозможности - среднюю рыночную стоимость перечисленного в размере

1.092.538.513 драмов.

Конфискации подлежат также средства, 477.473.907 драмов в качестве остатка незаконных денежных средств, а также 600.762.179 драмов, не обоснованных законными доходами лица, имеющее незаконное происхождение, переданное добросовестному приобретателю или не может быть идентифицировано и конфисковано (на основе п. 4 ст. 20 закона "О конфискации имущества, имеющего незаконное происхождение" - Если имущество, имеющее незаконное происхождение, передано добросовестному приобретателю или его идентификация, выделение или конфискация невозможны, то решением суда при наличии соответствующего требования с ответчика может быть взыскана сумма в размере рыночной стоимости имущества, имеющего незаконное происхождение, по состоянию на момент подачи иска).