Понедельник, 30 Мая 2022 14:19

АрмИнфо.Ситуация в Южно-кавказском регионе продолжает оставаться нестабильной и напряженной. Об этом заявил глава МИД Армении Арарат Мирзоян в интервью индийскому "Вион", касаясь ситуации на Южном Кавказе и хода мирного процесса между Ереваном и Баку.

По словам главы МИД Армении, последствия войны, развязанной Азербайджаном против Нагорного Карабаха в 2020 году, до сих пор сказываются на Армении и всем регионе. Мирзоян подчеркнул, что несмотря на прекращение широкомасштабных боевых действий, после подписания при посредничестве РФ 9 ноября 2020 года трехстороннего заявления лидеров Армении, России и Азербайджана о прекращении огня, многие вопросы остаются нерешенными.

"Открыто нарушая положения Трехсторонней декларации и международного гуманитарного права, игнорируя четкие призывы международного сообщества, Азербайджан отказывается освободить армянских военнопленных и других задержанных.

Еще одной проблемой является реальная опасность уничтожения, осквернения и искажения армянского культурного и религиозного наследия на территориях, подконтрольных Азербайджану после войны. Азербайджан препятствует визиту оценочной миссии ЮНЕСКО в пострадавшие от конфликта районы, который поможет защитить армянское наследие от полного уничтожения", - отметил глава армянского внешнеполитического ведомства.

Вместе с тем он подчеркнул, что со стороны официального Баку продолжается и ксенофобская риторика в отношении армян. Мирзоян добавил, что против армян Нагорного Карабаха до сих пор ведется психологический террор, в виде призывов из громкоговорителей покинуть свои дома, угроз вынудить их уйти или отключить подачу газа в сложных погодных условиях.

"Вокруг Нагорного Карабаха до сих пор происходят нарушения режима прекращения огня. Последний случай зафиксирован 24 марта. ВС Азербайджана вторглись в село Парух в Нагорном Карабахе.

Однако мы считаем, что решение - это мир, а не война. И Армения продолжает свои усилия по установлению мира и стабильности в регионе.

Мы неоднократно заявляли, что готовы начать переговоры о всеобъемлющем мире с Азербайджаном, который будет включать

всеобъемлющее урегулирование нагорно-карабахского конфликта, в том числе защиту всех прав народа Нагорного Карабаха, и его окончательный статус", - сказал Мирзоян.

Вместе с тем, главный дипломат РА констатировал, что 22 мая в ходе Брюссельской встречи лидеров Армении и Азербайджана была достигнута договоренность по началу процесса делимитации армяно-азербайджанской

границы и обеспечения безопасности, завершению переговоров по разблокировки транспортных коммуникаций и началу работ по подготовке переговоров по всеобъемлющему мирному соглашению. "Если Азербайджан проявит конструктивный подход, и воздержится от создания препятствий, как это делал много раз в прошлом, то думаю, мы сможем двигаться вперед", - сказал Мирзоян.

На вопрос об участии пакистанских наемников в 44-дневной войне в зоне карабахского конфликта, глава МИД РА подтвердил их участие в боевых действиях на стороне Азербайджана.

"Да, такая информация была, большая часть наемников была переброшена с Ближнего Востока, что подтвердили и спецслужбы стран-сопредседателей Минской группы ОБСЕ. Любое участие наемников усугубляет ситуацию, так как придает более широкий региональный аспект локальному конфликту, который по своей сути авантюрен и незаконен. Подобные действия всегда имеют долгосрочное негативное влияние на региональную ситуацию, даже когда она стабилизировалась",- сказал министр.

На уточнение, каким видит Ереван роль Исламабада в регионе, учитывая тот факт, что Пакистан поддерживает трансграничный терроризм на территориях индийских штатов Джамму и Кашмир, и продолжает оккупировать их часть, Мирзоян отметил: "Терроризму нет места в современном мире, он предосудителен во всех его проявлениях. Мы поддерживали Индию в вопросе Джамму и Кашмира и продолжим это делать"