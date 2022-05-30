Понедельник, 30 Мая 2022 13:36

АрмИнфо.Считаем, что для достижения нормализации отношений между Арменией и Турцией, необходимы политическая воля и готовность осуществлять конкретные действия. И то и другое армянская сторона проявляла, и ожидает того же от турецкой стороны. Об этом заявил глава МИД Армении Арарат Мирзоян в интервью индийскому "Вион" касаясь нормализации отношений между Ереваном и Анкарой.

Дипломат напомнил, что вначале 1990-х гг. Турция в одностороннем порядке закрыла армяно-турецкую границу, и между двумя странами нет дипломатических отношений.

Вместе с тем он обратил внимание, что сейчас с целью нормализации отношений двумя странами назначены спецпредставители и между ними состоялись три встречи, на которых стороны решили двигаться вперед без каких-либо предварительных условий с целью открытия границ.

Мирзоян также подчеркнул, что с целью придания этому процессу положительной динамики он не так давно (10-13 марта - ред.) принял приглашение главы МИД Турции и посетил Анталию, для участия в дипломатическом форуме. По его словам, на полях форума также состоялась его встреча с турецким коллегой.

"Несмотря на все риски и хрупкость, есть возможность открытия эпохи мира в нашем регионе. И Армения продолжит свои усилия, для содействия реализации этой возможности", - подытожил Мирзоян.

Отметим, что 3 мая в Вене состоялась третья встреча спецпредставителей Армении и Турции вице-спикера НС РА Рубена Рубиняна и посла Сердара Кылыча по нормализации отношений. Спецпредставители подтвердили, что конечной целью переговоров является полноценное урегулирование между Арменией и Турцией, о чем и была достигнута договоренность во время их первой встречи в Москве 14 января.

О запуске процесса нормализации сообщил 13 декабря 2021 года министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу. При этом он подчеркнул, что Анкара будет действовать в координации с Азербайджаном относительно шагов по нормализации отношений с Арменией.