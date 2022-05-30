Понедельник, 30 Мая 2022 13:35

АрмИнфо.В настоящее время ОДКБ не ведет ни с кем переговоров по вступлению в Организацию. Об этом в интервью Парламентской газете заявил Генсек ОДКБ в ответ на вопрос планируется ли расширение состава ОДКБ в ближайшее время и есть ли страны, с которыми ведутся такие переговоры.

"В настоящее время мы не ведем ни с кем таких переговоров. При этом мы организовали работу внутри организации и алгоритм сотрудничества с внешними партнерами так, что уверенно контролируем обстановку в зоне своей ответственности", - отметил он.

При этом Зась напомнил, что правовая база организации предусматривает процедуру присоединения к ней новых государств. "В соответствии со статьей 19 устава любая страна, разделяющая цели, задачи и принципы ОДКБ и готовая взять на себя соответствующие обязательства, может подать заявку на членство. Также оформлен правовой институт партнеров и наблюдателей ОДКБ: государства и международные организации, разделяющие наши взгляды и цели, имеют возможность получить такой статус и участвовать в реализации общих задач по обеспечению безопасности с учетом своих интересов", - подчеркнул Генсек ОДКБ.

На уточнение, какие современные вызовы и угрозы наиболее актуальны для ОДКБ, Зась обратил внимание на то обстоятельство, что еще сравнительно недавно, анализируя вызовы и угрозы безопасности государствам организации, перечислялись зоны конфликтов, существующие вблизи границ стран- членов Организации - активизация НАТО в Центральной и Восточной Европе, конфликт в Нагорном Карабахе, риски, связанные с ситуацией в Афганистане.

"Сегодня же с сожалением можно констатировать кризис мировой системы безопасности как таковой: существовавшие десятилетиями договоренности фактически перестают действовать, уровень недоверия между рядом ведущих игроков достиг критической отметки. При этом упомянутые выше региональные вызовы и угрозы не только не утратили своей остроты, но и, в силу нарастающей глобальной неопределенности, имеют тенденцию к обострению.

Принципиальная позиция ОДКБ остается прежней: мы убеждены в необходимости политического урегулирования всех существующих противоречий и призываем к этому все силы, от которых зависит состояние международной безопасности. Наряду с этим мы принимаем все необходимые меры для укрепления мира и стабильности в государствах - членах организации и готовы к защите их интересов в режиме 24/7", - сказал Генсек ОДКБ.