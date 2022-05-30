Понедельник, 30 Мая 2022 12:27

АрмИнфо.Между участниками Движения сопротивления и полицейскими произошли столкновения у правительственного здания N три. Отметим, что участники Движения, в 11:00 начали мирное шествие от площади Франции к правительственным учреждениям.

Столкновения произошли у правительственного здания номер три, куда полиция стянула большое число подразделений специального назначения (красные береты в народе - ред.). Это произошло после того, как участники акции попытались зайти в правительственное здание.

В ответ на эти действия правоохранителей, митингующие стали скандировать: "Позор", "Армения без Никола", "Армения без турка".

Лидеры Движения призвали полицию вести себя более сдержано, и не создавать давку. Однако, эти призывы были проигнорированы правоохранителями. Ситуация на месте напряженная.

Отметим, что акции неповиновения в Ереване и регионах проводятся с 1 мая. Движение сопротивления требует отставки действующего премьера и его команды. По их оценкам, действующие власти ведут губительную для Армении Арцаха политику.