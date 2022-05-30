Понедельник, 30 Мая 2022 10:11

АрмИнфо. Строго осуждаем грубое нарушение режима прекращения огня со стороны вооруженных сил Азербайджана 28 мая на юго- восточном направлении пограничной линии с Арменией, в результате чего погиб военнослужащий ВС РА, рядовой Давид Ваанович Варданян. Выражаем глубокие соболезнования и поддержку членам семьи и родным погибшего военнослужащего. Об этом говорится в заявлении МИД РА.

"Примечательно, что этой провокации предшествовали деструктивные, воинственные и максималистские заявления президента Азербайджана от 27 мая, также включающие в себя притязания в отношении суверенной территории РА", - отметили в МИД РА.

В этой связи во внешнеполитическом ведомстве РА напомнили, что подразделения ВС Азербайджана с мая 2021 г. на участке Сотк-Хознавар незаконно вторглись на суверенную территорию Республики Армения и оккупировали территорию площадью более 45 квадратных километров.

"Подобные провокации и инциденты от 28 мая и ранее, периодические нарушения режима прекращения огня в очередной раз обосновывают необходимость зеркального отвода войск с границы Армения-Азербайджан и размещения наблюдательной миссии на пограничной линии, о чем армянская сторона неоднократно заявляла", - добавил официальный Ереван.

Вместе с тем в МИД РА считают, что с учетом того, что комиссия по делимитации и безопасности границ между Арменией и Азербайджаном уже начала свою работу, этот инцидент должен быть удостоен соответствующего расследования и оценки со стороны комиссии.

Ереван также напомнил, что последствия предыдущего грубого нарушения режима прекращения огня, утвержденного заявлением от 9 ноября 2020 года, в результате которого ВС Азербайджана вторглись в село Парух Нагорного Карабаха, находящееся в зоне ответственности миротворческого контингента Российской Федерации, до сих пор не устранены.

"Считаем важным, чтобы страны-сопредседатели Минской группы ОБСЕ, ОДКБ, Европейский союз и все международное сообщество дали надлежащую и адресную оценку провокационным действиям и заявлениям Азербайджана, агрессивной риторике, которые преследуют цель подорвать усилия по достижению мира на Южном Кавказе.

Призываем руководство Азербайджана воздерживаться от провокационных действий и риторики, выполнять взятые на себя обязательства по установлению стабильности и безопасности в регионе по итогам трехсторонних заявлений и брюссельских встреч", - подытожили в МИД РА.

Отметим, что военнослужащий-срочник Давид Варданян был тяжело ранен утром 28 мая, и скончался, не приходя в сознание, 29 мая. До окончания службы ему оставалось два месяца.