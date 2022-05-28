Суббота, 28 Мая 2022 16:57

АрмИнфо.Минская группа ОБСЕ была создана не Азербайджаном, а международным сообществом, поэтому Азербайджан не может распустить ее или считать ее миссию выполненной. Об этом заявил глава МИД Армении Арарат Мирзоян.

Так, глава армянского внешнеполитического ведомства, реагируя на высказывания президента АР Ильхама Алиева о том, что нет такой территориальной единицы как Нагорный Карабах, нагорно-карабахский конфликт урегулирован, также как нет Минской группы ОБСЕ, отметил, что Ереван может показать действительный документ, подписанный президентом Азербайджана, в котором говорится, что Нагорный Карабах есть, и это трехстороннее заявление от 9 ноября 2020 года.

"Подписав этот документ, президент Азербайджана признал существование Нагорного Карабаха, и это необратимый факт. Мы можем показать официальные заявления сопредседателей Минской группы ОБСЕ, в которых они подтверждают свою приверженность в качестве сопредседателей. Только за последнюю неделю с такими заявлениями выступили США и Франция", - отметил Мирзоян, добавив, что в совместном заявлении, принятом 19 апреля премьер-министром РА и президентом РФ также указывается на сопредседательство МГ ОБСЕ.

По его словам, в ходе Совета министров ОБСЕ на саммите в Стокгольме в декабре 2021 года, десятки министров иностранных дел подчеркнули уникальную роль сопредседателей Минской группы ОБСЕ в урегулировании нагорно-карабахского конфликта.

"Минская группа ОБСЕ была создана не Азербайджаном, а международным сообществом, поэтому Азербайджан не может распустить ее или считать ее миссию выполненной. То же международное сообщество заявляет сегодня, что существует Минская группа ОБСЕ, как я уже упоминал, она

заявляет, что существует нагорно- карабахский конфликт, который необходимо урегулировать. Об этом говорится в вышеупомянутом заявлении премьер-министра Армении и президента Российской Федерации.

Об этом совсем недавно заявил посол США в РА, выразив официальную позицию Вашингтона. Более того, в том же заявлении подчеркивалось, что на повестке дня стоит вопрос о статусе НК, действует право армян Нагорного Карабаха на самоопределение", - сказал Мирзоян, в ответ "Арменпресс". Вместе с тем он обратил внимание на тот факт, что Армения никогда не выражала и не имеет к Азербайджану территориальных притязаний. "Нагорно-карабахский конфликт является вопросом права и именно так воспринимается международным сообществом. И это видно из встречи в Брюсселе. Мы констатировали, что страница войны для нас закрыта, есть проблема, которую необходимо решить политико-дипломатическими средствами", - сказал глава МИД РА.

Касаясь высказываний Алиева о коридоре через Сюникскую область РА, Мирзоян еще раз подчеркнул, что исключается существование какого-либо коридора на территории Армении.

"Это даже не подлежит обсуждению. Наши обсуждения исключительно об открытии и разблокировании дорог, транспортных и экономических коммуникаций. Что касается маршрутов, то мы сказали, что прежде чем уточнять маршруты, мы должны сначала согласовать правовые нормы проезда граждан Азербайджана через нашу территорию и правовые нормы проезда граждан Армении и товаров через Азербайджан (в том числе Нахиджеван). Однако очевидно, что одна ветка железной дороги пройдет через Мегри, Ордубад, Джульфу, Ерасх. На данный момент согласования по маршруту автомобильных дорог нет", - подытожил Мирзоян.

Отметим, что накануне президент Азербайджана Ильхам Алиев сделал ряд заявлений, которые не укладываются в логику мирной эпохи, провозглашенной и продвигаемой властями РА. Так, Алиев выразил притязания на суверенные территории республики Армении и пригрозил силой взять их. Он заверил, что международное право уже не работает, и всё решает сила, о чем свидетельствуют результаты 44-дневной войны в зоне нагорно-карабахского конфликта. В этом ключе он пообещал "вернуть Ереван и Зангенур". Он также вновь заверил, что нагорно-карабахский конфликт решен, а Минская группа ОБСЕ завершила свою деятельность.

Он также отметил, что Армения 1,5 года отказывалась определять границы с Азербайджаном, но 24 мая на азербайджано-армянской границе состоялась первая встреча комиссий. "Это имеет очень большой смысл. Это автоматически официально положит конец территориальным претензиям к Азербайджану реваншистских, фашистских сил в Армении. Потому что если мы определяем границы, то о каком статусе Нагорного Карабаха может идти речь?! Это территория Азербайджана и все это принимают. Поэтому первое заседание комиссий по делимитации границы между Азербайджаном и Арменией очень важно", - подчеркнул Алиев, заверив, что добился результатов по вопросу коридора через Сюник.