Суббота, 28 Мая 2022 16:03

АрмИнфо.Движение сопротивления, требующее отставки действующего премьер-министра РА Никола Пашиняна, сегодня в Ереване проведет большой общереспубликанский митинг. Движение проводит протесты под лозунгом "Зартнир Лао". Об этом ранее сообщил координатор Движения сопротивления, вице-спикер парламента от оппозиционной фракции "Армения" Ишхан Сагателян.

"28 мая, в 18:00, пройдет общереспубликанский митинг. В 16:00 состоится большой автопробег от Сардарапата до Площади Франции. После митинга состоится шествие. Параллельно в Степанакерте также пройдет митинг. 28 мая - символичный день для нашего народа и государства. Ситуация фатальная. Выходите на улицу, объединимся и изгоним их", - отметил оппозиционер.

Параллельно с Ереваном, акция пройдет и в Степанакерте. Оппозиционные партии в Арцахе сегодня проведут митинг "Зартнир Лао". В 17:30 шествие от церкви Св.Акопа, а в 19:00 митинг на площади Возрождения.

Отметим, что с 1 мая Движение сопротивления проводит акции неповиновения и митинги в защиту Арцаха и истребованием отставки действующего премьер-министра РА Никола Пашиняна.