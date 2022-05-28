Суббота, 28 Мая 2022 15:58

АрмИнфо.Недавние встречи в Брюсселе, обнародование их содержания президентом Совета Европы Шарлем Мишелем, является серьезным сигналом тревоги для армянского общества, которое обязывает армянский народ занять четкую позицию и зафиксировать ее на всех внутренних и внешних политических платформах. Об этом говорится в заявлении инициативы "В защиту Арцаха".

В поступившем в АрмИнфо заявлении отмечается, что инициатива "В защиту Арцаха" решительно осуждает шаги, предпринятые нынешним правительством Республики Армения, отвергая любые переговоры или соглашения, которые поставили бы под угрозу существование независимой от Азербайджана Республики Арцах.

"Факт, закрепленный в достижениях нашей национально-освободительной борьбы начатый в 1988 года, с реализацией права арцахских армян на самоопределение в соответствии с нормами международного права и по результатам референдума от 10 декабря 1991 года с участием международных наблюдателей, де-факто образовалось независимое и легитимное образование в Нагорном Карабахе, затем и формированием Республики Арцах", - отмечается в заявлении.

В тоже время инициатива подчеркивает, что намерение властей Армении довольствоваться лишь гарантиями безопасности армянского населения Арцаха является деструктивным, исходя из реалий геноцидных действий и этнической чистки армянского населения Нахиджеванской автономии и других районов Азербайджана и последующего уничтожения Армянская культура.

"Все комментарии Никола Пашиняна (премьер РА- ред.) по поводу переговорного процесса, имевшего место в прошлом, искажены, так как, придя к власти, он высокомерно считал их ничем, обещая начать урегулирование арцахского вопроса со "своей нулевой точки". Азербайджан и Турция воспользовались проводимой им политикой и развязали агрессию против Армении и Арцаха. В результате тысячи жертв, раненых, пленных, заложников, пропавших без вести соотечественников, десятки тысяч вынужденных переселенцев, огромные территориальные потери, униженный врагом глава государства. Более чем удивительно, что армянская дипломатия предала забвению принципы и приоритеты защиты интересов Армении и Арцаха, которые она официально сформулировала", - отмечает Инициатива.

Вместе с тем в заявлении подчеркивается, что о предметных переговорах с Азербайджаном можно будет говорить лишь тогда, когда наши соотечественники вернутся из плена, вражеские подразделения покинут суверенную территорию Армении, а урегулирование арцахского вопроса будет считаться приоритетным в повестке дня.

"Масштабы переговоров, которые идут в обход деятельности сопредседателей Минской группы ОБСЕ, особенно неприемлемы, особенно договоренности, достигнутые в устной форме.

Урегулирование нагорно-карабахского конфликта должно осуществляться по международно признанным нормам, принципам, а не личным представлениям глав государств, международных организаций, усмотрением и силой.

Инициатива "В защиту Арцаха" убеждена, что до достижения четких, приемлемых для армянской стороны договоренностей о статусе Республики Арцах деятельность комиссий по делимитации и демаркации границ между Арменией и Азербайджаном неприемлема.

Напоминаем и предупреждаем Пашиняна и должностных лиц, действующих по его указанию, принимаемое под лозунгом обеспечения "эпохи мира"", вводящим народ в заблуждение любое решение об уступках, нарушающее интересы нашего государства, законные требования всех армян, будет наказываться в соответствии со статьями и принципами Конституции РА, и ее неотъемлемой части Декларации независимости. И этот день недалек", - отмечается в заявлении Инициативы "В защиту Арцаха". Под заявлением подписались председатель Демократической партии Арам Саркисян, доктор экономических наук, профессор, Председатель партии "Азатутюн" Грант Багратян и еще порядка трех десятков общественно-политических деятеля.

В Брюсселе 22 мая состоялась трехсторонняя встреча с участием президента Азербайджана Ильхама Алиева, премьер-министра Армении Никола Пашиняна и главы Евросовета Шарля Мишеля. По итогам переговоров Мишель сообщил, что в ближайшее дни состоится первое заседание пограничных комиссий, в ходе которого будут рассмотрены вопросы, связанные с делимитацией границы между Арменией и Азербайджаном.

В заявлении главы Евросовета по итогам встречи с лидерами Армении и Азербайджана 22 июня, по вопросу транспортной связи отмечается, что лидеры договорились о необходимости приступить к разблокированию транспортного сообщения. "Они согласовали принципы, регулирующие транзит между западным Азербайджаном и Нахиджеваном и между различными частями Армении через Азербайджан, а также международные перевозки через коммуникационную инфраструктуру обеих стран. В частности, они договорились о принципах управления границами, безопасности, земельных сборах, а также таможенных правилах в контексте международных перевозок. В ближайшие дни вице-премьеры продолжат эту работу", - заявил Мишель.

При этом в заявлении Шарля Мишеля ни слова не говорится о статусе и будущем Нагорного Карабаха. Более того, глава Евросовета в своем заявлении вместо общепризнанного термина Нагорный Карабах использовал азербайджанский термин "Карабах" и формулировку "армянское этническое население Карабаха". Кроме того, в его заявлении не упоминаются ни трехсторонние договоренности на уровне лидеров Армении, Азербайджана и России, ни другие общепринятые принципы урегулирования.