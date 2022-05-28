Суббота, 28 Мая 2022 15:05

АрмИнфо.От вражеской пули тяжелое огнестрельное ранение получил военнослужащий срочной службы ВС РА Давид Ваанович Варданян.

Так, согласно сообщению МО РА, 28 мая в районе 10:40 часов по местному времени подразделения ВС Азербайджана открыли огонь по армянским позициям на юго- восточных рубежах из огнестрельного оружия различного калибра, в том числе из снайперских винтовок.

"В результате этих действий огнестрельное ранение получил военнослужащий-срочник Давид Ваанович Варданян. Состояние военнослужащего оценивается как тяжелое. Ответными действиями огонь азербайджанских подразделений был подавлен", - отметили в МО РА.