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АрмИнфо.От вражеской пули тяжелое огнестрельное ранение получил военнослужащий срочной службы ВС РА Давид Ваанович Варданян.
Так, согласно сообщению МО РА, 28 мая в районе 10:40 часов по местному времени подразделения ВС Азербайджана открыли огонь по армянским позициям на юго- восточных рубежах из огнестрельного оружия различного калибра, в том числе из снайперских винтовок.
"В результате этих действий огнестрельное ранение получил военнослужащий-срочник Давид Ваанович Варданян. Состояние военнослужащего оценивается как тяжелое. Ответными действиями огонь азербайджанских подразделений был подавлен", - отметили в МО РА.
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|Инициатива "В защиту Арцаха" решительно осуждает шаги, предпринятые нынешним правительством Армении по вопросу Арцаха
|От вражеской пули тяжелое ранение получил военнослужащий-срочник ВС РА Давид Варданян
|Встреча мэра Парижа с президентом Арцаха вызвала истерику в Баку
|Фракция "Гражданский договор" не примет участия во внеочередном заседании парламента Армении, инициированном оппозицией
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|Глава МО Армении и командующий миротворческим контингентом РФ в Арцахе обсудили текущую ситуации в зоне ответственности миссии
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|Президент Армении высказался о перспективах мирного урегулирования в Нагорном Карабахе и вероятности оказания Ереваном военной помощи Москве в рамках ОДКБ
|Спикер парламента Армении и президент Черногории обсудили гуманитарные вопросы, возникшие после 44-дневной войны
|Сторонники Движения сопротивления перекрыли трассу Ереван-Севан в районе города Чаренцаван
|Премьер Армении и посол России обсудили роль МГ ОБСЕ в урегулировании карабахского конфликта
|Армения запретила ввоз в страну приматов и грызунов на фоне распространения в мире оспы обезьян
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|Прогноз: США окажут на Турцию давление с целью нормализации отношений с Арменией
|Лавров: Американские биолаборатории есть в Армении, Казахстане и в странах Центральной Азии
|Премьер-министр Армении и президент Черногории за укрепление сотрудничества и кооперацию
|Болгария приветствует шаги Армении по улучшению региональной ситуации
|Глава МИД Азербайджана счел встречу в Брюсселе очень полезной и продуктивной
|ЕС готов усилить поддержку мер, направленных на установление мира на Южном Кавказе - Тойво Клаар
|Госсекретарь США приветствовал первое заседание армяно-азербайджанских пограничных комиссий
|Мнение: Противостояние между Россией, Белоруссией и коллективным Западом поставило ОДКБ на порог экзистенционального кризиса
|Пашинян: Одной из приоритетных задач Армении является защита культурного и религиозного наследия Арцаха
|Европейское бюро "Ай Дата" раскритиковало посреднические усилия главы Евросовета между Арменией и Азербайджаном
|Президент Черногории прибыл с двухдневным официальным визитом в Армению
|Карин Тоноян рассказала о результатах встречи с Гагиком Джангиряном
|ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает о плановых отключениях
|Глава МИД Армении и исполнительный директор "Алиф" обсудили вопросы сохранения армянского культурного наследия Нагорного Карабаха
|Глава МОНКС Армении провел ряд встреч в Лондоне
|Арарат Мирзоян и Анджей Каспршик обсудили посредническую роль МГ ОБСЕ в урегулировании карабахского конфликта
|Белорусский эксперт: В ОДКБ в отличие от НАТО есть дефицит блоковой дисциплины
|Белорусский дипломат: На лицо попытки развязывания отдельными мировыми игроками прокси войны против стран-участниц ОДКБ
|Линн Трейси: США продолжат содействовать урегулированию нагорно-карабахского конфликта
|Азербайджан передал Армении военнопленного Эдуарда Мартиросова
|Глава МИД Арцаха принял участие в церемонии вступления в должность новоизбранного президента Южной Осетии
|Прогноз: Очень скоро Москва попытается возвратиться к роли доминанта в большой игре на Южном Кавказе
|Прогноз: Уступать свои позиции на Южном Кавказе Россия не будет
|Армения запустила свой первый спутник в Космос
|Глава МИД Арцаха встретился со своими коллегами из Республики Южная Осетия, Донецкой и Луганской Народных Республик
|У здания Высшего судебного совета проходит акция родителей погибших на 44-дневной войне солдат
|Посол России в Армении рассказал губернатору Сюника и мэру Капана о российских усилиях по обеспечению региональной безопасности
|Арам Первый: Мы полны решимости восстановить храм Дер эз-Зора
|"Армения" и "Честь имею" инициировали заседание парламента со своей повесткой
|Шествие Движения сопротивления с площади Гарегина Нжде направляется на площадь Франции
|Сенор Асратян: Сегодня армянин оказался на краю пропасти, потому что вместо того, чтобы смотреть вперед, он все время оглядывается назад
|Президент Арцаха созвал расширенное заседание Совбеза в связи с заявлением главы Евросовета
|Мирзоян: Анкара синхронизирует армяно-турецкий процесс с армяно-азербайджанскими отношениями
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|Прогноз: Перспектива превращения Ирана и Центральной Азии в очаги новых конфликтов влияет на Южный Кавказ
|Прогноз: США окажут на Турцию давление с целью нормализации отношений с Арменией
|Прогноз: Очень скоро Москва попытается возвратиться к роли доминанта в большой игре на Южном Кавказе
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