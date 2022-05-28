Суббота, 28 Мая 2022 15:01

АрмИнфо.Посол Франции в Азербайджане Закари Гросс был вызван в МИД АР, где заместитель министра иностранных дел Халаф Халафов выразил протест в связи с тем, что 27 мая мэр Парижа Анн Идальго встретилась с президентом Арцаха Араиком Арутюняном.

"До внимания посла было доведено, что этот шаг, предпринятый французским чиновником "противоречит законодательству Франции и международным обязательствам страны, а также наносит ущерб отношениям Франции и Азербайджана.

Было подчеркнуто, что это противоречащее закону безответственное поведение мэра Парижа не соответствует мерам по установлению мира и доверия в регионе после войны", - говорится в заявлении МИД АР.

Отметим, что 27 мая президент Республики Арцах Араик Арутюнян принял представительную делегацию во главе с мэром Парижа Анн Идальго. В ходе частной беседы президент Арцаха выразил удовлетворение инициативностью и смелостью мэра Парижа, подчеркнув, что власти Арцаха высоко ценят периодические контакты с политическими кругами Франции.

Выразив признательность за теплый прием, Анн Идальго отметила, что Париж готов приложить необходимые усилия для поддержки народа Арцаха в рамках гуманитарных программ.

Затем состоялась встреча в расширенном составе с участием представителей законодательной и исполнительной властей Республики Арцах, посла РА во Франции Асмик Толмаджян, членов Бюро АРФД, ответственных лиц Координационного совета армянских организаций Франции, губернатор Сюника Роберта Гукасяна и других должностных лиц. Был обсужден широкий круг вопросов гуманитарного характера. Встреча состоялась в г. Горис Сюникского марза РА.