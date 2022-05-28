Суббота, 28 Мая 2022 13:24

АрмИнфо.Армянская повестка: стратегия без комплексов. Об этом в своем Telegram-канале написал депутат от парламентской фракции "Армения", глава постоянной комиссии НС по региональной и евразийской интеграции Армен Геворгян, опубликовав армянскую повестку из 10 пунктов, в которой описал шаги,

необходимые Армении для выхода из ситуации, сложившейся после 44- дневной войны.

Так, по его убеждению, Армении необходимо, в первую очередь, как можно скорее уйти от чувства ущербности после 44 дневной войны. "С нами будут говорить и нас будут принуждать к так называемому миру, если мы сами все время будем о нем говорить. Мы должны говорить о системе безопасности и международных гарантиях ее поддержания. Никто не может сказать, что государство Израиль живет в мире, но оно создало эффективную систему безопасности", - отметил депутат.

Во-вторы, по мнению Геворгяна, Армения не должна комплексовать из-за своих размеров и текущих возможностей, численности населения, но при этом адекватно и честно оценивать собственные положение и ресурсы, откровенно вести общенациональный диалог по перспективам самостоятельного преодоления всех новых вызовов.

"Мы должны быть готовы к обсуждению новых и возможных сценариев развития отношений в регионе от других авторов, что далеко не означает их принятие. Нужно продвигать свои прагматические интересы, понимая, что кроме нас никто не захочет нам большего добра и новых возможностей. В вопросе политического решения вопроса Арцаха нашими союзниками могут быть Россия, Иран и Франция", - считает политик.

Вместе с тем он констатировал, что до апрельских событий 2018 года вопрос о выборе направления движения в Армении решался исходя из понимания его безальтернативности и в сторону России. "Сегодня реализуются основные ожидания западных игроков по наращиванию роста антироссийских настроений. Россия же, требуя однозначных позиций, сама не меняет явно устаревшие методы работы с союзниками", - добавил Геворгян.

В тоже время оппозиционер констатировал, что Армения должна понимать, что у крупных держав в регионе есть геополитические интересы, а у армянской стороны должны быть национальные интересы. "Отсутствие национальных интересов превращает нас окончательно в механизм реализации чужих геополитических интересов. А прямое столкновение разнородных геополитических интересов в нашей стране чревато непредсказуемыми событиями", - убежден депутат.

"Безотносительно того, чьи геополитические интересы в нашей стране в приоритете - качество демократии и власти внутри страны тем не менее зависит от нас. Ни русские, ни американцы, никто- либо другой не будут иметь ничего против, если мы построим современное государство с верховенством закона", - продолжил Геворгян.

При этом политики считает, что сегодня основная трансформация армянской позиции в международных отношениях заключается в постепенной замене прямой привязки своих действий и решений только к российской позиции параллельным брюссельским процессом. Однако, он считает, что вся беда в том, что эти два процесса не имеют точек пересечения и ведут процесс в два разных конца.

"Ситуация параллельных процессов и переговоров может привести к тому, что кроме внутриполитических факторов смены действующих властей, постепенно сформируются и легитимные международные ожидания по смене основного армянского переговорщика. Такие настроения прослеживаются уже в России, которая до выборов в июне 2021 года выступала основным гарантом безопасности и поствоенной легитимности Пашиняна", - заметил оппозиционер.

"Мы должны, наконец, просто признать, что на постсоветском пространстве значительные национальные катастрофы и территориальные потери у тех государств, где произошли революции. Грузия потеряла Абхазию и Южную Осетию, Украина потеряла Донбасс и Крым, а сейчас находится в ситуации дальнейших территориальных потерь. Армения потеряла значительную часть Арцаха и части собственной территории", - добавил политик.

В заключение он отметил, что англосаксы начали поощрять военные действия на территории третьих стран, в том числе и с вовлечением России, и против нее, но без своего прямого участия. "Такая тактика уже проявилась в Сирии, Ливии и сейчас реализуется на Украине. От этого выигрывают исключительно военно-промышленный комплекс, энергетический сектор и финансово-банковские круги соответствующих стран. При этом разрушаются государства, а народы переживают национальную трагедию. Нам нужно избежать такой участи", - резюмировал Армен Геворгян.