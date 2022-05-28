Суббота, 28 Мая 2022 12:48

АрмИнфо.Госминистр Арцаха Артак Бегларян отреагировал на заявления президента Азербайджана Ильхам Алиев и отметил, что они являются проблематичными.

Так, Бегларян отметил, что процесс и результаты делимитации и демаркации с Республикой Армения не могут повлиять на нынешний и будущий статус Арцаха (Нагорно-Карабахской Республики).

"В конце концов, карабахский конфликт не с Республикой Армения, а с Нагорно- Карабахской Республикой.

Азербайджано-карабахский конфликт не урегулирован, и это факт, который принимает весь мир, независимо от определенных различий в интересах и формулировках", - подчеркнул Бегларян.

Вместе с тем он подчеркнул, что если Азербайджан хочет перевернуть страницу конфликта и уточнить статус Арцаха, то может осуществить процесс делимитации и демаркации также с Республикой Арцах, в то же время, вернув оккупированные территории НКР и признав ее независимость.

"Главный принцип урегулирования конфликта - полная реализация и признание права народов на самоопределение.

Однако только пройдя через это испытание международное сообщество докажет, что вопреки утверждениям Алиева, тем не менее, есть международное право, где право народов на самоопределение имеет свое основополагающее место.

Еще один важный принцип международного права - неприменение силы / угрозы применения силы, которое также грубо попиралось и игнорировалось Азербайджаном.

Более того, Алиев сегодня вновь пригрозил новыми прецедентами применения силы, что является четким сигналом для международного сообщества о принятии превентивных и санкционных мер", - констатировал Госминистр НКР.

В заключение Бегларян обратил внимание на тот факт, что поощрение и игнорирование девиантного поведения постепенно приводят к международным бедствиям, становясь международной практикой и частью обычного права - примером правового обычая.

Отметим, что накануне президент Азербайджана Ильхам Алиев сделал ряд заявлений, которые не укладываются в логику мирной эпохи, провозглашенной и продвигаемой властями РА. Так, Алиев выразил притязания на суверенные территории республики Армении и пригрозил силой взять их. Он заверил, что международное право уже не работает, и всё решает сила, о чем свидетельствуют результаты 44-дневной войны в зоне нагорно-карабахского конфликта. В этом ключе он пообещал "вернуть Ереван и Зангенур". Он также вновь заверил, что нагорно-карабахский конфликт решен, а Минская группа ОБСЕ завершила свою деятельность.

Он также отметил, что Армения 1,5 года отказывалась определять границы с Азербайджаном, но 24 мая на азербайджано-армянской границе состоялась первая встреча комиссий. "Это имеет очень большой смысл. Это автоматически официально положит конец территориальным претензиям к Азербайджану реваншистских, фашистских сил в Армении. Потому что если мы определяем границы, то о каком статусе Нагорного Карабаха может идти речь?! Это территория Азербайджана и все это принимают. Поэтому первое заседание комиссий по делимитации границы между Азербайджаном и Арменией очень важно", - подчеркнул Алиев.