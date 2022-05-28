Суббота, 28 Мая 2022 12:47

АрмИнфо. Высшее руководство Арцаха вступилось за общественно-политического деятеля, соучредителя Фонда "Арар" Аветика Чалабяна и призывает прокуратуру Армении выпустить его на свободу.

Так, с заявлением выступил президент Арцаха Араик Арутюнян, который назвал Аветика Чалабяна истинным патриотом.

Арутюнян напомнил, что под его руководством в Нагорном Карабахе было реализовано и по сей день реализуется ряд важных программ и инициатив, направленных на сохранение и распространение наших национальных ценностей, а также совершенствование и развитие компонентов безопасности Нагорно-Карабахской Республики.

"Лично зная и доверяя Аветику Чалабяну, высоко оценивая его деятельность, ценности, и исключительные человеческие качества, от имени народа Арцаха и лично от себя прошу прокуратуру Республики Армения пересмотреть целесообразность и необходимость избранной меры пресечения в виде содержания под стражей, а также обеспечить полное, объективное и всестороннее предварительное расследование, отвечающее всем условиям", - отметил Арутюнян.

В защиту Чалабяна выступил и спикер Национального Собрания Нагорного Карабаха Артур Товмасян. Он отметил, что Чалабян является большим другом, верным и преданным соратником Нагорного Карабаха.

"Чалабян на протяжении многих лет реализовывал в НКР ряд важных и значимых программ, направленных на развитие армии, совершенствование системы безопасности, решение экономических проблем и так далее. Патриотическая деятельность, исключительные человеческие качества и характеристики Аветика Чалабяна заслуживают самой высокой оценки. Выражаю Аветику Чалабяну свою поддержку и призываю правоохранительные структуры заменить постановление об его аресте и провести справедливое расследование", - говорится в обращении Товмасяна.

С заявлением в поддержку общественно-политического деятеля выступили и 10 депутатов Национального Собрания НКР, которые выразили озабоченность в связи с избранием меры пресечения в виде заключения под стражу. "Зная о деятельности, профессиональных и личных качествах Аветика Чалабяна, заверяем, что его освобождение никоим образом не будет препятствовать справедливому судебному разбирательству.

Просим принять меры по изменению решения, вынесенного в отношении Аветика Чалабяна, и освободить последнего из-под стражи, а также продолжить проведение беспристрастного расследования в соответствии с буквой закона", - подчеркнули они.

Ранее, 85 общественно-политических деятеля из Армении выступили в поддержку Чалабяна, назвав его арест незаконным и вызывающим много вопросов. Более того, в их заявлении отмечалось, что подобные сомнительные действия правоохранительных органов страны наносят вред имиджу Армении.

Как ранее сообщало АрмИнфо, 12 мая в квартире Аветика Чалабяна был проведен обыск, после чего полицейские увезли его в отделение Арабкира. Позднее Следственный комитет сообщил, что Аветик Чалабян задержан по подозрению в финансовом поощрении главы студсовета Аграрного университета с целью привлечения к акциям протеста 2000 студентов. А уже 14 мая суд удовлетворил ходатайство следственного органа о заключении Чалабяна под стражу сроком на два месяца. Сам Чалабян предъявленных ему обвинений не признает. Примечательно, что Чалабяну инкриминируются деяния, которые по вступающему в силу 1 июля текущего года новому УК не считаются преступлением.