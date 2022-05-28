Суббота, 28 Мая 2022 12:41

АрмИнфо. В Армении отмечают День Первой Республики. По случаю праздника поздравительные послания направили президент РА Ваагн Хачатурян, премьер-министр Никол Пашинян, спикер парламента Ален Симонян, президент Арцаха Араик Арутюнян.

Так, в своем послании Никол Пашинян отметил, что армянский народ отмечает одно из важнейших событий своей истории: день основания Первой Республики.

По его словам, этот день важен для страны по трем причинам: "Первое: потому что мы после перерыва протяженностью более 500 лет получили государственность.

Второй причиной является то, что у нас впервые появилась Республика, то есть государственный строй, при котором власть формируется в результате народного выбора.

Третья причина заключается в том, что Республику, государство, являющееся высшим институтом организации любого народа, мы смогли создать в момент отчаяния, когда смертоносное колесо Геноцида армян продолжало раскручиваться.

Первая Республика Армения была провозглашена 28 мая 1918 года после героических сражений при Сардарапате, Баш-Апаране, Каракилисе.

Это был период, когда казалось, что невозможно не только иметь государственность, но и сохранить свою идентичность, язык и культуру", - отметил премьер Армении, добавив, что армянский народ смог в решающий момент выступить единым кулаком, объединить силы и построить Первую республику и в этом бесспорна роль Арама Манукяна, Товмаса Назарбекяна, Мовсеса Силикяна, Дро, Нжде, Даниэла и Погоса Бек-Пирумянов, командира езидского кавалерийского отряда Джангир-аги, священнослужителей, сражающихся с оружием в руках.

"Сегодня наша страна сталкивается с аналогичными вызовами, и для их преодоления нужны исключительная гибкость ума, железная воля и вера размером с горчичное зерно. Отцы-основатели Первой республики даже не успели сделать новорожденное государство устойчивым к глобальным вызовам. К сожалению, мы потеряли много времени в Третьей республике. Но герои Сардарапата, отцы-основатели Первой республики, продолжают нас вдохновлять. А государство, независимость, суверенитет - еще одна неотъемлемая часть нашего национального самосознания.

Государство, государственность должны стать предметом нашей повседневной работы, заботы, уважения, а мир должен стать той средой, в условиях которой мы должны передать государственность, полученную от отцов-основателей Первой Республики нашим потомкам на века. Поздравляю с днем возрождения армянской государственности", - отметил Пашинян.

В свою очередь спикер парламента Ален Симоня в послании отметил, что героические сражения под Сардарапатом и Баш-Апараном увековечены в истории армянского народами золотыми буквами в качестве блестящее примера борьбы за независимость.

"Благодаря упорной борьбе, многовековой самоотверженности и абсолютной вере людей, лишенных на протяжении веков государственности и приходящих в себя после Геноцида , удалось изменить статус страны и объявить ее независимой Республикой. И несмотря на то, что первая Республика Армения была недолговечной, это была необратимая реальность с точки зрения мечты, достойного гражданина и одновременного чуда. Первая республика оставила нам историю избирательного права, равенства и современного парламента с национальными меньшинствами и женщинами-депутатами", - отметил Симонян.

В свою очередь президент РА Ваагн Хачатурян в поздравительном послании напомнил, что путь армянского народа к независимости был трудным и тернистым. "Армения, имевшая тысячелетнюю государственность, веками была лишена своей независимости, подвергалась враждебным набегам и нашествиям, но мы всегда лелеяли заветную мечту о независимости и государственности, воплотив ее в жизнь 28 мая 1918 года.

В этот день, 28 мая, возродилась армянская государственность, самое главное это произошло нашими усилиями. Впервые за столетия мы полагались на себя, чтобы победить в невообразимых условиях. Так было в 1991 году, когда Армения стала независимой от Советского Союза. Мы тоже возлагали надежды только на себя и добились победы в сложнейших условиях.

Рождение Первой Республики Армения является одним из поворотных моментов в истории Армении. И мы всегда задаемся вопросом, была бы Советская Армения и сегодняшняя свободная и независимая Армения, если бы благодаря невероятным усилиям армянского народа не была создана Первая Республика", - отметил он.

При этом в качестве безотлагательной задачи Армении сегодня он назвал развитие Родины - сделать ее сильной, конкурентоспособной, безопасной страной, объединиться вокруг национальных устремлений и целей. "Развитие экономики нашей страны, укрепление границ, укрепление государственности, создание счастливой и безопасной Армении завтрашнего дня зависят от эффективной и творческой работы каждого из нас. А для этого нам нужна наша солидарность и единство", - отметил Хачатурян.

А в послании президента Республики Арцах Араика Арутюняна по случаю Дня Первой Республики Армения, говорится: "На разных этапах нашей многовековой истории нам приходилось сталкиваться с одними и теми же вызовами, выдерживать одни и те же испытания, проходить через одни и те же трудности. И, несмотря на тяжелые удары судьбы, мы всегда умели находить в себе силы, чтобы продолжать жить, молча залечивая незаживающие раны, вновь отстраивая свой разрушенный дом и очаг, обустраивая свою родную землю и страну.

Свидетелем тому являются героические сражения при Сардарапате, Баш-Апаране, Каракилисе и создание Первой Республики Армения, что в то время казалось несбыточной мечтой для пережившего Геноцид армянского народа. После 44-дневной войны в Арцахе в очередной раз перед нами стоят сложнейшие задачи. Мы вновь столкнулись с необходимостью отстаивать наши элементарные права, грубо нарушенные в очередной раз со стороны Азербайджана, сплотиться на этом пути, объединить усилия и потенциал каждого, общими усилиями решить общенациональные проблемы.

Сильное национальное государство является залогом и гарантом существования всех армян. Это важный урок Первой Республики Армения, это завет наших святых мучеников, одержавших героические победы в ходе исторических сражений, который должен быть незыблемым ориентиром для каждого армянина. Каждый из нас обязан сделать все, что в его силах, во имя укрепления армянской государственности, во имя вечного и непрерывного существования армянского народа".

Отметим также, что по случаю Дня Первой Республики Армения Никол Пашинян посетил Сардарапатский мемориал. Присутствуют также министры, депутаты от правящей парламентской фракции "Гражданский договор", представители Минобороны, представители зарубежных дипмиссии, аккредитованных в стране.

Как и в прошлом году, в этом году дорога к Сардарапатскому мемориалу закрыта для горожан, автомобилей, а также для журналистов. Журналистов не пускают к Сардарапатскому мемориалу, где запланировано мероприятие, посвященное Дню Первой Республики. Полиция оцепила главную дорогу к мемориалу. Стало известно, что вход журналистов будет запрещен до тех пор, пока Никол Пашинян находится в Сардарапате. Только Общественная телекомпания получила право освещать мероприятие.