Пятница, 27 Мая 2022 17:40

АрмИнфо.. В Ереване 27 мая состоялись армяно- болгарские межмидовские политические консультации. Армянскую делегацию возглавил заместитель министра иностранных дел РА Паруйр Ованнисян, болгарскую - заместитель министра иностранных дел Болгарии Ирена Димитрова.

Как сообщает пресс-служба МИД РА, в ходе консультаций собеседники обсудили широкий круг вопросов армяно-болгарской двусторонней политической повестки и с удовлетворением отметили высокий уровень политического диалога. Они обменялись мнениями по ряду вопросов региональной и международной повестки, представляющих взаимный интерес.

По окончании консультаций Ирэну Димитрову принял министр иностранных дел РА Арарат Мирзоян. Собеседники на встрече коснулись армяно-болгарского двустороннего сотрудничества в экономико-культурной сфере, а также взаимодействия на многосторонних площадках. Армянская сторона отметила важность позиции Болгарии по мирному урегулированию нагорно-карабахского конфликта в поддержку усилий сопредседателей Минской группы ОБСЕ.

В тот же день болгарская делегация посетила Музей-институт Геноцида армян, Мемориал Геноцида армян, чтобы почтить память святых мучеников.