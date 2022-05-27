Пятница, 27 Мая 2022 17:25

АрмИнфо. Премьер-министр РА Никол Пашинян в ходе встречи с послом Франции в Армении Анн Луйо с удовлетворением отметил, что армяно-французское сотрудничество динамично развивается.

Как сообщает пресс-служба премьера РА, при этом глава армянского правительства заявил о заинтересованности Армении в дальнейшем укреплении привилегированных отношений с дружественной Францией как в двустороннем, так и в многостороннем форматах.

Никол Пашинян подчеркнул роль Франции, как сопредседателя Минской группы ОБСЕ, во всеобъемлющем урегулировании нагорно-карабахского конфликта.

В свою очередь Луйо отметила, что Франция придает важность сотрудничеству с дружественной Арменией, и готова продолжать усилия по укреплению взаимодействия.

Собеседники обсудили армяно-французские двусторонние отношения, а также вопросы связанные с нагорно-карабахским конфликтом, с региональной ситуацией и процессами.