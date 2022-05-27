Пятница, 27 Мая 2022 17:23

АрмИнфо. Мэр Парижа Анн Идальго с официальным визитом прибыла в Ереван.

Как сообщает пресс-служба мэрии Еревана, встретивший Идальго в аэропорту "Звартноц" первый вице-мэр Еревана Левон Ованнисян выразил надежду на то, что в ходе визита будут обсуждены программы, которые уже реализованы между двумя столицами, и заверил, что в ближайшие дни удастся достичь договоренности о партнерстве в новых областях.

В рамках визита запланирована встреча с мэром Еревана Грачья Саркисяном. Планируется обсудить вопросы дальнейшего сотрудничества столиц Армении и Франции, а также текущие программы.