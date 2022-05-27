Пятница, 27 Мая 2022 17:22

АрмИнфо.Министр обороны Армении Сурен Папикян провел встречу с командующим российским миротворческим контингентом в Нагорном Карабахе, генерал-майором Андреев Волковым. Во встрече участвовал и атташе по военным вопросам посольства России в РА, полковник Игорь Щербаков.

Как сообщает пресс-служба МО РА, Волков представил Папикяну текущую ситуацию и процессы в зоне ответственности российского контингента.

Собеседники высоко оценили усилия России по стабилизации военно-политическую ситуации в регионе, а также ход и эффективность миротворческой миссии РФ в Арцахе.

В ходе встречи состоялся обмен мнениями по вопросам региональной безопасности.