11:00-17:00 жилой дом 45 на улице Караханяна и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами) в 7-ом Норкском массиве; жилой дом 59/1 на улице Рубинянца и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами); собственные дома 1-18 на улице Бусабанакан, 3-20 на улице Герцена, собственные дома на 1-ой улице Эминесу, собственные дома 7-24 на 2-ой улице Эминеску, собственные дома на улице Радищева, собственные дома 6-57 на пр. Мясникяна, собственный дом 33/2 на улице Рубинянца и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами);

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