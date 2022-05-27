Пятница, 27 Мая 2022 12:46

АрмИнфо.пикер парламента Армении Ален Симонян провел встречу тет-а-тет с президентом Черногории Мило Джукановичем, который находится с двухдневным официальным визитом в Ереване, затем встреча продолжилась в расширенном формате с участием делегаций.

Как сообщает пресс-служба парламента РА, Симонян назвал приезд Джукановича символичным, напомнив, что это первый визит высокого уровня из Черногории, за 16 лет установления дипотношений между двумя странами.

Собеседники обсудили вопросы повестки двустороннего сотрудничества, указав на важную роль межпарламентского сотрудничества. В центре внимания также было всеобъемлющее сотрудничества с Евросоюзом, вопросы региональной безопасности и установления долгосрочного мира.

Говоря о поствоенной ситуации (44-дневная война в зоне нагорно-карабахского конфликта -ред.), Симонян отметил важность практического содействия международного сообщества в разрешении еще нерешенных гуманитарных вопросов.

Мило Джуканович обратил внимание на то, что за краткосрочным разрешением конфликтов следуют долгосрочные страдания, последствия которых тяжело сказываются на странах. Он отметил, что обсудит вопросы армянских военнопленных и заложников, удерживаемых в Азербайджане, не только внутри своей страны, но и с международными партнерами.

Президент Черногории подчеркнул, что они питают к региону добрую волю и рассчитывают на качественную стабильность. По его словам, в эти трудные времена для каждой страны важно сохранить свою идентичность и имидж, особенно таким небольшим странам как Армения и Черногория.