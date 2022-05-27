Пятница, 27 Мая 2022 12:42

АрмИнфо. Премьер-министр Армении Никол Пашинян на встрече с послом России в РА Сергеем Копыркиным отметил динамичность армяно-российских союзнических отношений в последние годы и указал большой вклад в этом посольства России в Армении. Об этом сообщает пресс-служба правительства РА.

По словам Никола Пашиняна, между двумя странами-партнерами существуют тесные контакты, играющие важную роль в деле придания нового импульса сотрудничеству. В то же время премьер указал важность регулярных встреч с послами стран-сопредседателей Минской группы ОБСЕ и подчеркнул важность вышеупомянутого формата в урегулировании нагорно-карабахского конфликта.

Сергей Копыркин поблагодарив премьер-министра РА за высокую оценку деятельности посольства, подчеркнул, что их цель - сделать все возможное для дальнейшего развития двусторонних союзнических и братских отношений.

Собеседники обсудили вопросы повестки армяно-российского сотрудничества, урегулирования нагорно-карабахского конфликта и процессов, происходящих в регионе Южного Кавказа.