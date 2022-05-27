Пятница, 27 Мая 2022 10:47

АрмИнфо.В рамках официального визита в Кыргызстан Касым-Жомарт Токаев совместно с Садыром Жапаровым в онлайн-формате приняли участие в пленарном заседании Евразийского экономического форума, посвященного теме «Евразийская экономическая интеграция в эпоху глобальных изменений. Новые возможности инвестиционной активности».

Наряду с лидерами Казахстана и Кыргызстана в режиме видеоконференцсвязи также приняли участие Премьер-министр Армении Никол Пашинян, Президент России Владимир Путин, а также Премьер-министр Беларуси Александр Головченко и Председатель Коллегии Евразийской экономической комиссии Михаил Мясникович. В качестве модератора выступил президент Российского союза промышленников и предпринимателей Александр Шохин.

Участники дискуссии поделились своим видением перспектив дальнейшего развития интеграции, укрепления сотрудничества в энергетической, промышленной, транспортной, финансовой и цифровой сферах в рамках ЕАЭС.

Выступление Касым-Жомарта Токаева было посвящено перспективам наращивания взаимной торговли на пространстве ЕАЭС и совершенствованию деятельности Евразийской экономической комиссии.

Глава государства подчеркнул, что Евразийский экономический союз создавался с целью создать надлежащие условия для развития свободной торговли между государствами – участниками интеграционного объединения.

— Евразийский экономический союз показал свою эффективность, в том числе в сложнейших геополитических условиях, как это происходит сейчас. Нельзя удивляться тому, что порой в Союзе, как и в Европейском союзе и других экономических организациях, которые существуют на земном шаре, возникают те или иные вопросы. Каждое государство видит свои национальные интересы по-своему. Каждое государство настаивает, чтобы вопросы решались именно так, как они считают нужным. Это нормальное состояние каждой международной организации, особенно тех, которые занимаются вопросами торговли, — сказал Президент Казахстана.



Наряду с этим Касым-Жомарт Токаев отметил достаточно успешную, по его мнению, деятельность Евразийской экономической комиссии.

— К настоящему времени 80 % барьеров были устранены в результате консультаций, которые мы проводим в рамках ЕЭК. Надеемся, что эта трудная работа будет продолжаться. Интеграция – это очень трудоемкий процесс нахождения компромиссов между государствами-членами. Казахстан выступает за то, чтобы ЕЭК работала по-деловому, с нацеленностью на конкретный результат, не переливала из пустого в порожнее, или, как говорят, не раскатывала турусы на колесах. Нужно очень по-деловому подходить к тем или иным вопросам, потому что наши народы хотят, чтобы эти вопросы так решались именно сейчас. Так они видят перспективу решения проблем, — заявил Глава государства.

Касым-Жомарт Токаев подчеркнул, что Казахстан является сторонником развития евразийской интеграции на деловой и прагматической основе.