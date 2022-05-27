Пятница, 27 Мая 2022 10:43

АрмИнфо.Американские биолаборатории есть в Армении, Казахстане и в странах Центральной Азии. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров в интервью RT Arabic, на уточнение, где еще есть кроме Украины, есть американские лаборатории недалеко от России.

"Такие лаборатории есть в Армении, Казахстане и в странах Центральной Азии. Мы с этими странами на двухсторонних началах и по линии ОДКБ рассматриваем эти проблемы. Практически со всеми странами ОДКБ и другими странами СНГ у нас заключаются (либо уже заключены, либо готовятся к назначению) меморандумы о взаимодействии по биологической безопасности, предполагающие взаимное информирование о том, как развиваются биологические программы в каждой из наших стран",- отметил российский министр.

При этом он указал важность транспарентности, которая позволяет убедиться, что у этих программ нет военного измерения, т.к. это запрещено Конвенцией. "Эти меморандумы предполагают взаимное посещение и ознакомление с деятельностью лабораторий. Кроме того записано, что на биологических объектах каждой из наших сторон не должно быть военных представителей любой третьей стороны", - добавил Лавров.

На уточнение, какой интерес у этих стран, чтобы у них были такие лаборатории, глава МИД России напомнил, что Советский Союз осуществлял большую биологическую программу.

Дипломат обратил внимание, что когда Советский Союз присоединился к Конвенции о запрещении биологического и токсинного оружия, эта программа была лишена военных аспектов, но научная ценность биологических исследований сохраняется.

"Мы все помним, в каком состоянии была наша страна в 1991 году, когда СССР прекратил свое существование. Перед нами стояли проблемы сохранения целостности Российской Федерации, проблемы отсутствия государственных резервов для выплаты государственного долга и даже для закупок элементарно необходимых вещей для повседневной жизни российского населения. Наши западные партнеры тогда, как у нас говорят, активно "подсуетились", предлагали свои услуги во всех областях жизнедеятельности, проникали во все сферы новых независимых государств, направляли советников, советчиков", - сказал Лавров, добавив, что сейчас Россия переживает последствия тех времен.

Отметив, что после приобретения независимости все постсоветские республики укрепились, утвердились в качестве абсолютно суверенных, независимых государств, глава МИД РФ добавил, что решения о том, каких партнеров выбирать, они принимают самостоятельно.

"У нас есть договоренности с ними, что обязательства, которые были приняты в своё время в рамках Содружества Независимых Государств, Организации Договора о коллективной безопасности, Евразийского экономического союза, должны в полной мере уважаться другими странами, заинтересованными развивать отношения со всеми государствами на постсоветском пространстве. Обсуждали проблемы, которые у всех нас возникли в период становления новой государственности. Мы по линии различных служб обмениваемся информацией о рисках, сопряженных с таким безраздельным сотрудничеством с зарубежными странами в деликатных, чувствительных сферах. Биология, конечно, одна из таких сфер. Есть понимание, что у нас единое пространство биологической безопасности. Вопросы безопасности, которые напрямую касаются здоровья населения и окружающей среды, входят в полномочия ОДКБ. Мы будем на основе всех этих уставных документов продолжать наше конструктивное сотрудничество", - подытожил Лавров.

Напомним, что в 2016 году при финансировании МО США в Армении открылись три лаборатории - в Ереване, в Гюмри и в Иджеване. Сегодня,

по данным экспертов их число достигло 12. После их открытия в армянских и российских СМИ широкую огласку периодически получают

публикации о том, что эти лаборатории являются объектами двойного назначения и могут быть использованы в военных целях для создания и

производства биологического оружия. На создание референс-лаборатории в Ереване МО США выделило $15,5 млн, а общий объем финансирования

составил $18 млн.

В Ереване, для полного строительства референс лаборатории отдела продовольственной безопасности для особо опасных патогенов Министерства сельского хозяйства РА было вложено $4,1 млн, а на ремонтирование референс лаборатории "Национального центра по контролю и профилактике заболеваний" Минздрава Армении правительством США было вложено $9,8 млн., обеспечив сейсмическую устойчивость здания и создав необходимую лабораторную инфраструктуру. Дополнительные $1,7 млн. для обеих лабораторий было выделено на приобретение нового оборудования и мебели.

Примечательно, что Москва и Ереван анонсировали начало работы над документом о допуске российских специалистов на американские биолаборатории в РА еще в 2018 году. Более того, 11 ноября 2019 года в Ереване главами МИД Армении и России на совместной пресс-конференции было сообщено о завершении работы в этом направлении, и ожидании согласования документа на межведомственном уровне в двух странах. Однако, после этого все разговоры по этому вопросу затихли.