Четверг, 26 Мая 2022 22:29

АрмИнфо.Премьер-министр Армении Никол Пашинян принял делегацию во главе с президентом Черногории Мило Джукановичем, находящейся в Армении с официальным визитом.

Как отметили собеседники, сейчас Армения и Черногория, получившие независимость, находятся в новой политической реальности и нуждаются в углублении сотрудничества. Как отметил глава Черногории, главная внешнеполитическая цель его маленькой страны - европейская, евроатлантическая интеграция. <Конечно, мы следим за тем, что происходит в вашем регионе, мы хотим тесного сотрудничества и с евразийским регионом, потому что между нашими странами уже сложились традиционные отношения>, - отметил он.

Собеседники обсудили вопросы, связанные с развитием сотрудничества в сферах экономики, в частности, информационных технологий, туризма, сельского хозяйства. Стороны выразили заинтересованность в приложении усилий для расширения деловых связей, товарооборота и содействия реализации совместных инвестиционных программ.

Пашинян и Джуканович обменялись мнениями о процессах, происходящих на Южном Кавказе. Премьер-министр представил позицию армянской стороны по мирному урегулированию нагорно- карабахского конфликта. Была также обсуждена международная ситуация.