Четверг, 26 Мая 2022 22:29

АрмИнфо.Болгария приветствует усилия и шаги Армении по улучшению региональной ситуации, заявила находящаяся в Армении с визитом заместитель внешнеполитического ведомства Болгарии Ирэна Димитрова на встрече с главой Совбеза РА Арменом Григоряном.

Согласно информации пресс-службы СБ РА, собеседники высоко оценили развитие армяно- болгарских двусторонних дружественных и братских отношений. Обсудив широкий круг вопросов, касающихся армяно-болгарских отношений, они подчеркнули перспективы продвижения двусторонних отношений и развития взаимовыгодного сотрудничества в различных сферах.