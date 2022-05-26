Четверг, 26 Мая 2022 22:28

АрмИнфо.Считаем встречу в Брюсселе очень полезной и продуктивной, - заявил сегодня журналистам в Баку глава МИД РА Джейхун Байрамов.

По его словам, хотя в Брюсселе какой-либо документ подписан не был, ряд вопросов обсуждался на высшем уровне, некоторые позиции были близки.

Отметим, что 22 мая в Брюсселе состоялась трехсторонняя встреча премьер-министра Армении, президента Азербайджана и главы Европейского Совета.