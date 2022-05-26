Четверг, 26 Мая 2022 22:28

АрмИнфо.Европейский союз готов усилить поддержку мер, направленных на установление мира на Южном Кавказе, сказал в интервью Trend специальный представитель ЕС по Южному Кавказу Тойво Клаар.

Он отметил, что состоявшаяся 22 мая встреча лидеров Азербайджана, Армении и Совета Европы в Брюсселе стала третьей по счету с декабря 2021 года.

<Как отметил по ее итогам президент Совета Европейского союза Шарль Мишель, данная встреча позволила провести откровенный и продуктивный обмен мнениями по всем вопросам повестки дня. ЕС приветствует твердую приверженность Азербайджана и Армении этому формату. В ближайшие недели предстоит проделать большую работу, прежде чем лидеры вновь соберутся на очередную трехстороннюю встречу этим летом>, - сказал Клаар.

Спецпредставитель подчеркнул, что 22 мая было достигнуто несколько конкретных результатов, в частности, касательно организации первого совместного заседания пограничных комиссий Азербайджана и Армении на межгосударственной границе, которое состоялось 24 мая.

Кроме того, были достигнуты договоренности относительно принципов, регулирующих транзит транспорта между западными районами Азербайджана и Нахчываном, а также через территорию Азербайджана между различными частями Армении. Что касается последнего, то лидеры договорились о принципах управления границами, безопасности, земельных сборах, а также о таможенных правилах в контексте международных перевозок.

Что касается будущего мирного соглашения между Арменией и Азербайджаном, то лидеры поручили своим командам продолжить обсуждения и обеспечить прогресс в ближайшие недели, отметил спецпредставитель.

<Рассматривая достигнутый прогресс, я твердо верю, что лидеры разделяют видение устойчивого мира на Южном Кавказе. Встречи в Брюсселе являются важным элементом в содействии созданию условий, необходимых для сближения сторон", - сказал Клаар.

По его мнению, параллельно с самими встречами важно, чтобы стороны предприняли шаги, необходимые для подготовки населения к долгосрочному устойчивому миру.

<ЕС приветствовал выступление премьер-министра Армении Никола Пашиняна в парламенте 13 апреля, а также заявление Президента Азербайджана Ильхама Алиева о необходимости перевернуть страницу вражды и обеспечить безопасное и позитивное будущее для всего населения, пострадавшего от конфликта. Еще многое можно и нужно сделать, но я считаю, что мы на правильном пути и увидим более конкретные договоренности и в этой области>, - сказал Клаар.

Спецпредставитель подчеркнул, что ЕС приветствует все усилия, направленные на установление долгосрочного устойчивого мира в регионе.

<Помимо брюссельского формата, есть и другие стороны, другие игроки, которые помогают искать всеобъемлющее решение, приемлемое для обеих сторон. Мы все исходим из условий, установленных при посредничестве России в заявлении о прекращении огня от ноября 2020 года. И я уже говорил в прошлом, что договоренности на высоком уровне, достигнутые в Москве и Сочи, имеют то же направление, что и мы. Наши усилия не исключают друг друга, а, как раз наоборот>, - сказал он.

<Но мы, к сожалению, также слышим некоторые заявления, которые не способствуют снижению напряженности. Воспоминания о 30-летнем конфликте, включая войну 1990-х годов и войну 2020 года, все еще живы в обоих обществах. Необходимо залечить раны и восстановить доверие между различными сообществами, что не удастся сделать в одностороннем порядке. Население региона должно быть уверено в будущем развитии мирного процесса, и на это потребуется время>, - сказал спецпредставитель.

По его словам, также важно подготовить население к долгосрочному устойчивому миру и обеспечить выполнение условий для возвращения всех перемещенных лиц.

<В этом контексте мы также надеемся на более тесное сотрудничество по гуманитарным вопросам и конкретным гуманитарным инициативам в ближайшем будущем, включая вопросы разминирования, установления судеб пропавших без вести. ЕС готов усилить поддержку усилий, направленных на решение этих проблем>, - сказал Клаар.