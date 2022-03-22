Вторник, 22 Марта 2022 21:15

АрмИнфо. МИД Армении призывает международное сообщество дать неотложную четкую реакцию и вовлечь международные гуманитарные организации для предотвращения гуманитарного кризиса в Арцахе. Об этом говорится в заявлении МИД Армении в связи с тем, что азербайджанская сторона вновь препятствует подаче природного газа из Армении в Нагорный Карабах.

Согласно источнику, подача газа вновь была прервана вблизи города Шуши, на территории, находящейся под контролем Азербайджана. Таким образом, в условиях небывалого снегопада и холодов порядка 120 тысяч жителей Ацаха лишились газоснабжения. <Всего несколько дней назад Азербайджан в течение 8 дней препятствовал работам по ремонту газопровода, который в том же районе вышел из строя при невыясненных обстоятельствах. Азербайджан умышленно нарушает нормальную работу жизненно важных инфраструктур Нагорного Карабаха, что, очевидно, ведет к гуманитарному кризису. Считаем недопустимой эту возмутительную политику систематического насилия в отношении армян Арцаха>, - говорится в заявлении МИД.