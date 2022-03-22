Вторник, 22 Марта 2022 18:01

АрмИнфо.Департамент по преступлениям против человека Генеральной прокуратуры РА подвел итоги деятельности прокуратуры и правоохранительных органов в рамках борьбы с торговлей людьми в 2021 году.

Как сообщает пресс-служба Генпрокуратуры РА, таким образом, в 2021 г. было возбуждено 16 уголовных дел по таким случаям, что на 60% больше по сравнению с 2020 годом. По 7 этим делам в качестве обвиняемых проходило 8 лиц, что более чем вдвое больше по сравнению с 2020 г. (4 человека по 3 делам). 4 из них направлены в суд с обвинительным приговором в отношении 6 человек. Этот показатель в два раза выше, чем в 2020 году (3 подсудимых по 2 делам).

В целом потерпевшими по делам о трудовой эксплуатации признаны 14 лиц, из них 9 мужчин и 5 несовершеннолетних.

Остальные 9 из 16 дел (1 в 2020 г.) касались сексуальной эксплуатации - 2 из них направлены в суд, по 4 делам следствие продолжается. Обвинения в сексуальной эксплуатации были предъявлены восьми лицам (в 2020 году их не было). В целом потерпевшими по делам о сексуальной эксплуатации признаны 25 человек.

По сравнению с предыдущим годом резкое увеличение количества случаев внутренней сексуальной эксплуатации (9 случаев против 1 в предыдущем году) связано с повышением информированности населения, а также последовательность правоохранительных органов в выявлении и привлечении к ответственности преступников, убеждены в прокуратуре РА.

Также отмечается, что случаев эксплуатации в специальных учреждениях (тюрьмах, детских домах, учреждениях для людей с психическими или физическими недостатками) в 2021 году не зарегистрировано.

"О случаях сексуальной эксплуатации в ОАЭ, Турции или других странах не сообщалось. Единственный выявленный в 2021 году случай эксплуатации иностранной рабочей силы, произошел в Российской Федерации и относится к 2016-2018 гг. Исследование, проведенное прокуратурой РА, показывает, что в целом увеличилось количество случаев эксплуатации несовершеннолетних, психически больных, т.е. уязвимых групп. На международном уровне это считается положительной тенденцией в борьбе с торговлей людьми, учитывая, что, как правило, лица этой категории не могли идентифицировать себя как жертвы торговли людьми", - говорится в сообщении Генпрокуратуры, при этом добавляется, что раскрытие этих дел является результатом активного расследования правоохранительных органов.

Также отмечается, что Генеральная прокуратура РА активно участвует в различных международных площадках для обмена опытом в сфере борьбы с торговлей людьми, обмена информацией, повышения квалификации.