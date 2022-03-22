Вторник, 22 Марта 2022 18:00

АрмИнфо.Первый заместитель министра обороны-начальник Генерального штаба азербайджанской армии Керим Велиев встретился с делегацией, возглавляемой заместителем Главнокомандующего Сухопутными войсками Российской Федерации по миротворческой деятельности генерал- полковником Алексеем Кимом.

Как сообщают азербайджанские СМИ со ссылкой на Министерстве обороны АР, на встрече были обсуждены вопросы исполнения положений заявления, подписанного между президентами России, Азербайджана и премьер-министром Армении, а также оперативная обстановка в зоне нагорно-карабахского конфликта.

Стоит заметить, что накануне ВС Азербайджана перекрыли газопровод, по которому Арцах обеспечивается газом. Таким образом, всё население Арцаха из-за неблагоприятных погодных условий вынуждено мерзнуть в своих домах из-за мягко говоря недружественных действий противника. Это происходит при попустительстве международного сообщества и властей Армении, которые никак не реагируют на эти враждебные действия Азербайджана. Официальный Степанакерт уже назвал данные действий Азербайджана гуманитарным терроризмом.