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 Вторник, 22 Марта 2022 17:07

ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает о плановых отключениях

ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает о плановых отключениях

АрмИнфо.ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает, что в связи с проведением плановых ремонтных работы, 23 марта текущего года будет прекращено электроснабжение следующих адресов:

 

в городе Ереван:

10:00-16:00  жилой дом 28 на улице Исаакян, жилые дома 19а, 23 на улице Корюна, собственные дома 4-16 на улице Сармени, собственные дома 1-54 на улице Антараин, жилые дома 1/1, 3, 10/5 на улице Байрона частично село Бардзрашен; собственные дома на улицах Норка 2, 4, 6 и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами) в Норк Мараше; жилой дом 55 на улице Минска, ясли-детские сады NN 119, 120, школа N198 и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами) в 8-ом Норкском массиве; жилые дома 3, 8, 9, 11, 13/6, 15, 17, 19, 20, 21, 23, 25, 27, 31, 33, 34, 35, 37, 38, 41, 45, 49, 51, 52, 53, 55, 55а, 55б, 57, 63, 65, 67/1, 71, 73, 75, 79, 81, 85, 87, 91, 93, 93, 97, 99, 105, 107, 109, 111, 113, 115 на улице Вильнюса и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами) в 9-ом Норкском массиве;

11:00-17:00  жилые дома 35/20-45/12 и собственные дома 35/5-37/54 на улице Ачаряна, жилые дома 55/5-188/17 на улице Царава Ахбюра и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами), собственные дома 49/2-135/8 на улице Ц.Ахбюра и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами), жилой дом 3 на улице Толбухина, жилые дома 1, 3 на улице Адонца, жилой дом 25 на пр. Азатутяна, жилые дома 2-26А на улице Мамиконянца, жилые дома 15/32-33/19 на улице Ширванзаде и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами), собственные дома 14-28 на улице Мамиконянца и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами), жилые дома 9, 11, 11А на улице Райниса и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами); собственные дома 52-76 на улице Гоголя, собственный дом 44 на улице Райниса и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами), собственные дома 66/1-179/2 на улице Ц.Ахбюра и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами), собственные дома 35/10-35/98 на улице Ачаряна и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами); собственный дом 1 на улице Кохби, собственные дома на улицах Арагаца, 9 Мая, Маркварти и О.Ованнисяна, жилые дома 16, 18, 20, 22 на улице Е.Тадевосяна, собственные дома на улицах 5, 6, 7, 11, 12, 15 в кв. “Неркин Чарбах” и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами);

 

в Араратской области:

10:30-14:30  частично село Верин Арташат;

10:30-16:00 частично село Бардзрашен;

 

в Вайоц Дзорской области:

11:00-15:00  частично села Агавнадзор и Шатин;

 

в Котайкской области:

10:00-16:00  община Егвард и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами), частично улица Сафаряна, улица Саят-Новы, улицы Зааряна, Гая, Ханджяна;

11։00-16։00 частично село Ариндж;

11։00-17։00 частично села Гегашен и Котайк; частные дома Дзорахбюра и Джрвежа; частично квартал “А” в Джрвеже; село Джрвеж; частные дома Дзорахбюра и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами); центр города Абовяна, микрорайоны NN6, 7, 8 и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами);

 

в Гегаркуникской области:

10։00-11։00 община Дзорагюх и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами);

11։15–12։15 община Цаккар и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами);

11:00-12:40  община Норатус полностью, территория под названием ‘Каранк”, территория прилегающая к Универсаму, здания школ NN 1, 2, 3, детский сад N2, столовая “Батя”, Асфальтный завод ЧШШ, ООО “Атомашен”, газозаправочная станция “Алик” и ЗАО “Юком”;

13:00–14:20  улица Демирчяна, 1-ый переулок Азатутяна, улица Саят-Новы, жилые дома 15, 19А, 21Б на улице Азатутяна, МВД и прилегающий детский сад, поликлиника, универсам, насосная станция ЗАО “Айджрмухкоюги” и детский дом в городе Гавар;

 

в Ширакской области:

11:00-17:00  села Гарибджанян, Ахурик, Воскеаск, северо-западная территория села Азатан и птицефабрика Баяндура в Ахурянском регионе;

 

в Сюникской области:

11:00-15:00  села Хот, Бардзраван и Шинуайр;

11:00-15:30 село Вершен и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами).


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